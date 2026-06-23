"Barcelona tersenyum!".. Reaksi yang menarik atas pernyataan Álvarez

Penyerang asal Argentina, Julián Álvarez, melontarkan pernyataan mengejutkan setelah pertandingan timnas negaranya melawan Austria, dengan secara terbuka menyatakan keinginannya untuk hengkang dari Atlético Madrid. Pernyataan tersebut memicu kemarahan yang luar biasa di kalangan "Los Rojiblancos" yang sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum terhadap Barcelona karena mereka meyakini bahwa klub tersebut berada di balik pernyataan tersebut.

Alvarez mengatakan dengan jelas: “Hal terbaik bagi semua pihak adalah saya hengkang; saya ingin mewujudkan impian saya. Saya tidak bisa menyembunyikan atau berpura-pura tidak ingin jujur; saya berusaha untuk jujur. Saya telah berbicara dengan pihak-pihak dari Atlético dan saya yakin hal terbaik bagi semua pihak yang terlibat adalah kepergian saya,” dalam pernyataan yang dianggap sebagai langkah yang telah ditunggu-tunggu oleh Barcelona, yang membuatnya senang, untuk memulai negosiasi dengan syarat-syarat yang menguntungkan.

Kemarahan di Madrid… dan Keheningan di Barcelona

Pernyataan bintang Argentina tersebut memicu kemarahan besar di Atlético Madrid, yang meyakini bahwa Barcelona tidak mematuhi aturan fair play, dan sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum terhadap “La Blaugrana”, sementara Barcelona memilih untuk tetap diam dan tidak menanggapi pernyataan sang pemain.

Kesepakatan ini menjadi semakin rumit setelah Atlético Madrid dengan tegas menolak untuk menjual bintang mereka, dan Real Madrid mengajukan tawaran sebesar 150 juta euro, yang secara signifikan meningkatkan nilai pasar sang pemain, serta menempatkan Barcelona dalam posisi yang sulit.

Langkah Penentu

Barcelona menyadari sejak awal bahwa kesepakatan ini hanya akan terwujud jika Alvarez sendiri yang mengumumkan keinginannya untuk hengkang, dan hal itu memang terjadi, sehingga memberikan manajemen olahraga Catalan kartu tawar yang kuat dalam negosiasi yang akan datang.

Barcelona kini tetap pada pendiriannya dan menunggu langkah selanjutnya; mereka tidak akan mengomentari pernyataan Alvarez untuk saat ini, dan akan memantau reaksi Atlético Madrid dengan cermat, sebelum melancarkan serangan terakhirnya setelah Piala Dunia berakhir.

Tawaran sebesar 100 juta... dengan batas atas 120

Barcelona sebelumnya telah mengajukan tawaran senilai 100 juta euro, dan diperkirakan akan menaikkan tawaran tersebut hingga maksimal 120 juta euro, namun mereka tidak akan dalam keadaan apa pun membayar 150 juta euro yang ditawarkan Real Madrid dan diminta oleh Atlético Madrid, dalam permainan catur yang rumit yang mungkin akan berlangsung selama berminggu-minggu sebelum akhirnya terselesaikan.