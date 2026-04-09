Barcelona kini terancam sanksi dari Uni Sepak Bola Eropa (UEFA), menyusul insiden yang terjadi sebelum laga tim menghadapi Atletico Madrid di Liga Champions.

Barcelona kalah dari Atletico Madrid dengan skor 0-2 dalam pertandingan yang digelar tadi malam, Rabu, di Stadion "Spotify Camp Nou", pada leg pertama babak perempat final kompetisi Eropa tersebut.

Namun sebelum peluit awal dibunyikan, sejumlah suporter Barcelona melemparkan benda-benda ke bus Atletico Madrid saat bus tiba di stadion, dalam insiden yang terulang musim ini pada laga sebelumnya di ajang piala.

Insiden terjadi di jalan menuju stadion, di mana bus tersebut dihujani lemparan benda-benda, tanpa menimbulkan cedera pada anggota rombongan, tetapi menyebabkan kerusakan materi, tepatnya pada dua kaca di sisi pengemudi.

Terkait hal itu, Diego Simeone, pelatih Los Rojiblancos, mengatakan, "Masyarakat tidak berubah, dan kita tidak bisa memperbaikinya. Ini bukan insiden yang berdiri sendiri, melainkan sesuatu yang biasanya terulang setiap kali kami mengunjungi Barcelona".

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" mengutip teks regulasi UEFA, khususnya Pasal 16 yang berkaitan dengan "ketertiban dan keamanan dalam pertandingan kompetisi UEFA".

Pasal tersebut menyatakan bahwa "klub tuan rumah dan asosiasi nasional bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan di dalam stadion dan di sekitarnya sebelum, selama, dan setelah pertandingan. Semua asosiasi dan klub wajib mematuhi regulasi keamanan UEFA, dan bertanggung jawab atas setiap insiden yang mungkin terjadi, serta dapat dikenai sanksi disipliner kecuali mereka dapat membuktikan tidak ada kelalaian dalam penyelenggaraan pertandingan".

Menurut "Mundo Deportivo", keputusan Komite Disiplin UEFA masih dinantikan, namun indikasi mengarah pada pemberian denda finansial kepada klub Katalan tersebut.

Baca juga:

Piala Afrika U-17.. Maroko dan Mesir dalam satu grup

Opini wasit mengejutkan Arbeloa.. Apakah bek Bayern layak mendapat kartu merah setelah momen Mbappe?

5 alasan.. Mengapa Bayern menuntaskan babak pertama duel puncak Eropa melawan Real?

Guncangan keenam.. Arbeloa menyamai bencana Alonso lebih awal