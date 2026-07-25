Barcelona Sapu Bersih Penghargaan Musim Ini

Tim futsal Barcelona semakin mempertegas dominasinya di Liga Spanyol dengan meraih 5 penghargaan individu dari asosiasi pemain futsal, beberapa hari setelah mereka dinobatkan sebagai juara, menjadi penegasan baru atas keunggulan telak Blaugrana di kancah kompetisi domestik.

Asosiasi Pemain Futsal (AJFS), usai pemungutan suara para pemain divisi utama, mengumumkan kemenangan 5 bintang Barcelona dalam penghargaan pemain terbaik di posisi masing-masing, di mana Didac Plana meraih penghargaan penjaga gawang terbaik, Antonio Perez sebagai bek terbaik, Luciano Gauna sebagai winger kanan terbaik, Matheus sebagai winger kiri terbaik, dan Pito sebagai pivot terbaik di kompetisi tersebut.

Keunggulan telak dalam pemungutan suara

Antonio unggul dalam pemungutan suara atas rekan setimnya di Barcelona, Joao Victor, dan pemain El Pozo Murcia, Gadeia, sementara Gauna mengungguli rekan setimnya Toure serta pemain Inter Movistar, Javi Mingez, sedangkan Matheus meraih suara lebih banyak daripada rekan setimnya Erik Martel dan Marcel pemain El Pozo Murcia, dan Pito memenangkan pemungutan suara dengan mengungguli Dener dari El Pozo Murcia serta Daniel dari Manzanares.

Pencapaian individu ini menunjukkan betapa dominannya Barcelona di kancah kompetisi domestik, di mana Blaugrana mengakhiri musim reguler di posisi pertama, sebelum akhirnya dinobatkan sebagai juara setelah perjalanan gemilang di babak gugur.

Persiapan menyambut musim baru

Di sisi persiapan menyambut musim baru, tim futsal Barcelona dijadwalkan memulai persiapannya pada 3 Agustus mendatang, dengan menjalani pemeriksaan medis yang diperlukan, sebelum bertolak ke Encamp di Andorra untuk menggelar pemusatan latihan tradisional mereka, sebagai persiapan mempertahankan gelar di musim baru.