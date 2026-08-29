Klub Barcelona secara resmi mengumumkan kepergian bek muda mereka, Hector Fort, yang berusia 20 tahun, ke Real Sociedad, dalam sebuah transfer yang membuat klub Catalan itu memperoleh 8,5 juta euro untuk 50% hak atas pemain tersebut, dengan tetap mempertahankan opsi pembelian kembali serta persentase dari setiap transfer di masa mendatang.

Menurut rincian transfer yang diumumkan kedua klub, Barcelona mempertahankan hak untuk membeli kembali Fort seharga 20 juta euro hingga tahun 2028, yang meningkat menjadi 25 juta euro hingga tahun 2029, di samping mempertahankan persentase dari nilai setiap penjualan pemain di masa mendatang.

Fort meninggalkan Barcelona setelah 13 tahun dihabiskannya di dalam klub, setelah bergabung dengan akademinya di usia dini, sebelum menjalani musim lalu dengan status pinjaman di Elche, di mana ia menampilkan level yang mencolok di sisi kanan di bawah asuhan pelatih Eder Sarabia, yang mendorong para petinggi Barcelona mempertimbangkan kemungkinan kembalinya ia ke tim utama.

Fort sempat mengalami cedera parah pada bahu setelah mencetak gol pertamanya di liga bersama Elche, dan menjalani operasi yang membuatnya absen dari lapangan untuk beberapa waktu, sebelum kembali tampil pada fase-fase akhir musim.

Kendati demikian, Hansi Flick tidak dapat menemukan tempat bagi Fort dalam susunan pemainnya setelah berakhirnya periode persiapan, mengingat Barcelona memiliki beberapa opsi di posisi bek kanan, terutama Eric Garcia, Jules Kounde, dan Xavi Espart, sehingga klub akhirnya menyetujui kepergiannya secara permanen.

Real Sociedad bersaing dengan beberapa klub untuk mendapatkan jasa pemain tersebut, di antaranya Borussia Dortmund, namun klub Jerman itu tidak menyetujui nilai yang diminta Barcelona, yang diperkirakan sebesar 15 juta euro, sehingga transfer itu pada akhirnya jatuh ke tangan klub Basque tersebut.

Fort terbang ke San Sebastian pada Sabtu pagi, di mana pada malam harinya ia menyaksikan pertandingan tim barunya melawan Espanyol, dan ia akan bersaing dengan Aramburu serta Odriozola untuk posisi bek kanan, di tengah absennya pemain terakhir untuk waktu yang lama.

Kepergian Fort merupakan bagian dari kebijakan baru yang diterapkan Barcelona dalam menangani para pemain akademinya yang tidak mendapatkan tempat di tim utama, yaitu dengan meraih keuntungan finansial sembari mempertahankan persentase dari hak mereka atau menetapkan opsi untuk membeli mereka kembali. Ini adalah formula yang telah diterapkan klub dalam transfer-transfer lain, dan diperkirakan akan diterapkan pula pada transfer Jofre Torrents dan Toni Fernandez, di samping Guille Fernandez.