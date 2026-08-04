Barcelona melanjutkan upaya mereka untuk mendatangkan Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, meski kesepakatan ini sulit terwujud mengingat penolakan keras klubnya untuk menjualnya pada musim panas ini.

Meski demikian, klub Katalan menyadari pentingnya sikap pemain Argentina berusia 26 tahun tersebut. Saat ini, Julian masih bertekad untuk meninggalkan Atletico, yang kontraknya berlaku hingga tahun 2030, dan bergabung dengan Barcelona, menurut surat kabar "Mundo Deportivo".

Dalam kaitan ini, Barcelona memperkirakan bintang Argentina itu akan menegaskan kembali keinginannya untuk bergabung dengan klub Katalan tersebut.

Alvarez dijadwalkan bergabung dengan latihan persiapan Atletico Madrid untuk musim baru pada hari Senin, 10 Agustus mendatang, dan diyakini bahwa klub Katalan akan mengajukan tawaran kepada manajemen Atletico untuk menegaskan keputusannya pergi.

Sementara itu, Barcelona menilai bahwa proses ini masih memungkinkan tetapi mungkin memakan waktu yang lama, barangkali hingga dua pekan terakhir bulan Agustus, dengan segala risiko yang menyertainya.

Klub Katalan tetap berkomitmen pada Julian mengingat dedikasinya yang besar terhadap Barcelona, termasuk permintaannya secara terbuka untuk pindah selama Piala Dunia, dan karena penyerang Argentina ini merupakan penyerang favorit pelatih Hansi Flick.

Pelatih asal Jerman itu menilai Alvarez sebagai penyerang ideal berkat kecepatan, keterampilan, keserbagunaan, serta kemampuannya mencetak gol, dan tingkat kerja kerasnya juga menjadi faktor penting.

Faktor lain yang memengaruhi keputusan Barcelona, setelah analisis cermat terhadap pasar penyerang, adalah sedikitnya jumlah pemain yang dapat dianggap berkelas tinggi. Memang benar ada Erling Haaland (Manchester City) dan Harry Kane (Bayern Munich), tetapi mendatangkan keduanya tampak tidak mungkin untuk saat ini.

Ada pula pemain lain dengan level lebih rendah, tetapi mereka juga sangat diincar, seperti Victor Osimhen, yang harganya diminta sebesar 75 juta euro. Karena alasan inilah, Barcelona ingin menjajaki semua opsinya bersama Julian.

Jika Barcelona tidak dapat mendatangkan Alvarez, mereka akan mempertimbangkan opsi lain, termasuk tidak mendatangkannya sama sekali.

Tujuan di dalam Barcelona bukanlah mendatangkan pemain hanya karena kebutuhan mendesak, melainkan akan mengandalkan penyerang bayangan, karena sudah ada sejumlah pemain seperti itu di skuad Katalan.

Situasinya akan berbeda jika klub menjual Ferran Torres, karena saat itu mereka akan membutuhkan setidaknya satu penyerang setelah kehilangan dua penyerang menyusul kepergian Robert Lewandowski juga.