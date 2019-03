Barcelona Panaskan Persaingan Merekrut Callum Hudson-Odoi

Bayern Munich, yang sudah mengajukan tawaran pada Januari lalu, harus berusaha lebih keras dalam mengejar tanda tangan pemain muda Chelsea tersebut.

Klub raksasa Spanyol, , memanaskan persaingan perekrutan wonderkid asal Inggris, Callum Hudson-Odoi.

The Mirror melansir, performa impresif pemain berusia 18 tahun tersebut bersama The Three Lions saat menghadapi Republik Ceko dan Montenegro pada kualifikasi membuat Blaugrana ikut mendekatinya.

Duo Jerman, dan , sudah berusaha mengambil keuntungan dari situasi rumit sang pemain di Chelsea.

Tetapi, sekarang mereka harus menghadapi persaingan yang lebih ketat karena Barcelona dan juga ikut dalam perburuan tanda tangan Hudson-Odoi.

Kontrak sang pemain di Stamford Bridge masih berlaku hingga 2020 mendatang dan The Blues sudah berusaha mempertahankan talenta mereka dari kejaran klub lain, terutama Bayern yang sudah mengajukan empat tawaran hingga £35 juta, pada Januari lalu.