Barcelona menolak tawaran pertama PSG untuk Torres

Seperti yang diketahui kantor berita AFP pada Senin dari klub Torres, Barcelona, juara Spanyol itu telah menolak tawaran senilai €40 juta dari juara Liga Champions Paris Saint-Germain untuk sang penyerang.

"Negosiasi antara Barça dan PSG masih berlanjut," demikian menurut sumber dari klub Catalan tersebut. Torres sendiri, menurut sejumlah media Spanyol, sudah memberikan persetujuannya untuk pindah ke Paris. "Saya punya kontrak dengan Barcelona, tetapi dalam sepakbola Anda tidak pernah tahu," kata pemain berusia 26 tahun itu saat pramusim di AS.

Pemain mana saja yang sudah direkrut Barcelona?

Torres membawa Spanyol meraih gelar kedua di final Piala Dunia melawan Argentina pada pertengahan Juli lewat golnya pada babak perpanjangan waktu. Ia bermain untuk Barcelona sejak transfer senilai €55 juta pada 2021 dan mencetak 40 gol dalam 94 pertandingan kompetitif di dua musim terakhir. Di bawah pelatih Hansi Flick, Torres rutin dimainkan sebagai pelapis Robert Lewandowski.

Setelah kepindahan penyerang Polandia itu ke Chicago Fire dan kepergian Marcus Rashford asal Inggris, yang kembali ke Manchester United usai masa peminjaman, Barcelona kini membenahi lini serangnya. Transfer penyerang bintang Argentina Julián Álvarez (Atlético Madrid) sejauh ini belum terwujud, tetapi Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) dan Anthony Gordon (Newcastle United) sudah lebih dulu direkrut.