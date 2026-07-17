Barcelona mengumpulkan 105 juta hanya dalam dua jam!

Klub Barcelona hari ini, Jumat, mengumumkan keberhasilannya mengumpulkan 105 juta euro melalui penerbitan obligasi yang dijamin dengan jatuh tempo pada Oktober 2036, serta imbal hasil tetap sebesar 5,14%.

Surat kabar "AS" melaporkan bahwa Barcelona akan mengalokasikan dana yang terkumpul tersebut untuk memperkuat likuiditas klub, sekaligus melanjutkan pelaksanaan rencana strategisnya yang bertujuan mendukung pertumbuhan dan memperkuat stabilitas keuangan selama tahun-tahun mendatang.

Goldman Sachs bertindak sebagai manajer utama dan pihak yang bertanggung jawab atas pemasaran serta penawaran obligasi bertenor 10 tahun ini, sementara proses penjualannya terserap sepenuhnya hanya dalam waktu dua jam sejak ditawarkan kepada para investor.

Klub asal Katalonia tersebut menjelaskan bahwa proses ini mendapat sambutan yang sangat besar dari para investor internasional, terutama dari Amerika Serikat, di mana volume permintaan melebihi dua kali lipat nilai yang ditawarkan, dengan tingkat pemesanan melebihi 200%.

Barcelona menambahkan bahwa seluruh nilai emisi tersebut telah terpenuhi dalam waktu kurang dari dua jam, oleh sekelompok investor institusional Amerika, yang mencakup perusahaan asuransi, dana investasi, dan dana pensiun.

Klub tersebut menegaskan bahwa keberhasilan proses ini mencerminkan kepercayaan pasar keuangan terhadap proyek Barcelona dan rencana strategisnya, sambil mencatat bahwa margin risiko yang diminta oleh para investor turun dari 240 basis poin pada penawaran sebelumnya menjadi 202 basis poin pada penawaran kali ini, yang dianggap klub sebagai indikator membaiknya persepsi terhadap kondisi keuangannya.