Klub Barcelona memastikan bahwa salah satu pemain berada di luar rencana pelatih Barca, Hans Flick asal Jerman, untuk musim mendatang.

Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akunnya pada jaringan "X": "Roony Bardghji tidak akan ikut dalam rombongan Barcelona untuk menjalani laga persahabatan melawan Udinese dalam periode persiapan musim baru, seiring dengan mendekatnya kepergiannya dari klub."

Romano menegaskan bahwa apa yang dia unggah kemarin terkait kepergian pemain tersebut telah menjadi kenyataan, dengan menjelaskan bahwa Bardghji akan meninggalkan Barcelona, baik dengan status pinjaman maupun melalui transfer permanen yang mencakup klausul pembelian kembali.

Barcelona sebelumnya telah merekrut duet Anthony Gordon dan Karim Adeyemi, yang keduanya bisa bermain sebagai winger, selain itu kedekatan Barca untuk mengikat Rodri dan pencarian penyerang baru memaksa klub Katalunya itu menjual beberapa pemain.

