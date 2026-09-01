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FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Barcelona: Hamza Abdul Karim menuai hasil, melangkah mengikuti jejak dua bintang Mesir

Transfers
Barcelona vs Rayo Vallecano
Barcelona
Rayo Vallecano
LaLiga
Mido
H. Hassan
Spanyol
Mesir

Pujian besar untuk pemain berbakat asal Mesir

Klub Barcelona menegaskan bahwa penyerang muda asal Mesir, Hamza Abdelkarim, mulai memetik hasil dari penampilan-penampilan istimewa yang ia tunjukkan selama masa persiapan musim, setelah menjalani laga resmi pertamanya dengan seragam tim utama menghadapi Rayo Vallecano, kemarin, di Liga Spanyol.

Situs resmi klub Catalan itumenjelaskan bahwa keikutsertaan Hamza datang sebagai penghargaan yang layak setelah penampilan mencolok yang ia perlihatkan dalam laga-laga uji coba dan latihan, di mana ia mengakhiri masa persiapan sebagai pencetak gol terbanyak tim dengan koleksi empat gol.

Penyerang asal Mesir itu tampil pada menit-menit akhir pertandingan menggantikan Raphinha, dan berada di atas lapangan ketika Barcelona mencetak gol kelima, sehingga turut berkontribusi menutup laga dengan kemenangan baru bagi tim berskor 5-2.

Barcelona menyebutkan bahwa bulan-bulan terakhir merupakan periode yang luar biasa dalam perjalanan karier sang pemain, karena ia bergabung ke klub dengan status pinjaman pada musim lalu dari Al Ahly Mesir, sebelum kontraknya berubah menjadi transfer permanen pada musim panas ini. Ia juga tampil bersama timnas Mesir di Piala Dunia 2026 meski saat itu masih menjadi pemain di tim U-19.

Klub menambahkan bahwa debut resmi pertama tersebut memberi Hamza tempat dalam catatan sejarah, setelah ia menjadi pemain Mesir pertama yang mengenakan seragam Barcelona dalam sebuah pertandingan resmi.

LaLiga
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Rayo Vallecano
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Racing Santander
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Barcelona
BAR

Barcelona juga menyoroti bahwa Hamza menjadi pemain Mesir ketiga sepanjang sejarah Liga Spanyol, setelah mengikuti jejak Ahmed Hossam "Mido", orang Mesir pertama yang menjalani laga di La Liga dengan seragam Celta Vigo, dan Haitham Hassan, yang bermain bersama Real Oviedo pada musim lalu.

Klub menutup laporannya dengan menegaskan bahwa awal resmi Hamza Abdelkarim menandai babak baru dalam kariernya, setelah penampilan cemerlang yang ia tunjukkan sejak bergabung ke tim utama pada masa persiapan.

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