Barcelona menghancurkan tuan rumah Valencia dengan skor (5-0) di Stadion Mestalla, dalam laga yang sepenuhnya didominasi oleh tim Catalan itu, sehingga mereka memuncaki klasemen La Liga sendirian, sekaligus mengirimkan pesan kuat sebelum memulai perjalanan mereka di Liga Champions Eropa.

Usai pertandingan, jurnalis Spanyol, Juan Velez, memuji penampilan Barca dalam laga tersebut.

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Velez menulis sebuah artikel di surat kabar "Sport", dengan judul: "Barcelona Flick Menghancurkan, Mempermalukan, dan Menikmati".

Isi artikel tersebut sebagai berikut:

Perolehan mereka adalah lima gol, tetapi mereka bisa saja mencetak enam, tujuh, delapan, atau bahkan lebih.

Tim Catalan ini begitu unggul atas lawan-lawannya hingga mereka mendominasi dan mempermalukan mereka dengan kemudahan yang tampak nyata. Bola mencapai kecepatan yang sulit diimbangi, dan setiap pemain menjalankan perannya dengan sempurna, dan tentu saja, ada bakat Lamine Yamal, kecemerlangan Fermin, inspirasi Raphinha, kecepatan Gordon, ketenangan Pedri, serta keterampilan, kekuatan, dan bakat Rodri.

Saya telah menyebutkan keenam pemain ini, tetapi kita tidak boleh melupakan Cubarsi, yang masih tampil memukau; dan Joan Garcia, yang menutupi setiap celah konsentrasi; atau bintang muda berbakat Xavi Espart.

Dan semua ini dengan bangku cadangan yang luar biasa yang menunggu giliran mereka. Melihat Olmo, atau Bernal, atau Cancelo, atau Gavi, atau Gabriel Jesus di bangku cadangan adalah mimpi yang menjadi kenyataan.

Tim Catalan ini luar biasa. Flick telah membangun sebuah mesin sempurna yang dirancang untuk menang dan menyuguhkan pertunjukan yang memukau. Saat ini, mereka memuncaki klasemen dengan koleksi 17 gol dan hanya kebobolan dua gol. Rasio pencetakan gol yang menakjubkan, dan itu tanpa merekrut Julian Alvarez.

Tampaknya Lamine dan timnya siap membuktikan kepada semua orang bahwa mereka tidak membutuhkan pengeluaran 100 juta untuk seorang penyerang.

Flick memastikan bahwa Barcelona terus menunjukkan semangat tim yang bermain untuk menang, tetapi juga untuk menghibur para penggemar. Dan ketika sebuah tim memiliki gairah, bakat, dan pemain-pemain yang mampu membuat perbedaan kapan saja, maka hal-hal seperti ini terjadi. Lawan mengejar bola, dan Barcelona melesat menuju gawang, lalu pertandingan berubah menjadi sebuah pertunjukan yang memukau.

Itulah sebabnya awal musim ini begitu menarik. Perjalanan masih panjang, tetapi Barcelona telah menyampaikan pesan yang jelas. Mereka tidak datang ke sini untuk bermain hati-hati, atau sekadar bertahan, atau menang dengan selisih tipis. Mereka datang ke sini untuk melanjutkan dominasi mereka di La Liga.

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Dan jika Lamine dan timnya mempertahankan level ini, maka para pesaing mereka harus waspada. Sebab tim ini tidak hanya puas dengan kemenangan, tetapi juga ingin menjadikan kemenangan sebagai sebuah pertunjukan yang memukau. Dan sampai saat ini, mereka mencapai tujuan mereka dengan sempurna