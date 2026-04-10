Barcelona Dituduh Melakukan Manipulasi Terkait Rashford

Gary Neville, legenda Manchester United dan analis "Sky Sports", mengkritik keras upaya Barcelona untuk menegosiasikan ulang klausul pembelian penyerang Inggris Marcus Rashford, dan menganggap hal itu sebagai perilaku yang tidak dapat diterima dari klub Catalan tersebut.

Neville mengatakan, dalam episode podcast terkenal "Stick to Football": "Rashford pindah ke Barcelona dan bermain lebih dari 40 pertandingan, mencetak 11 gol dan menciptakan lebih dari 10 gol, serta kembali tampil mengancam. Pemain ini layak mendapat pujian, karena dia benar-benar telah kembali ke performa terbaiknya."

Neville menambahkan dengan nada tajam: "Tapi sekarang Barcelona ingin mengatakan bahwa mereka tidak bisa membayar jumlah penuh yang disepakati, yaitu 26 juta poundsterling? Ini tidak masuk akal!"

Legenda Setan Merah itu melanjutkan: "Manchester United meminjamkannya pada saat klub sangat membutuhkannya, dan memasukkan klausul yang sangat wajar dalam kontrak. Rashford tampil bagus, nilai pasarnya sedikit naik, dan tiba-tiba mereka ingin menawar? Tidak, ini tidak bisa diterima."

Baca juga:

Neville mengakhiri pernyataannya dengan seruan tegas kepada klub lamanya: "United harus mempertahankan posisinya, hentikan sandiwara ini, hentikan omong kosong ini, begitulah cara Barcelona beroperasi di setiap jendela transfer. Jika kalian menginginkan pemain itu, bayarlah sesuai kesepakatan atau kembalikan dia, sesederhana itu."

Perlu diingat bahwa Rashford pindah ke Barcelona dengan status pinjaman yang disertai klausul pembelian wajib senilai 26 juta poundsterling, dalam kesepakatan yang bertujuan untuk menghidupkan kembali karier pemain yang mengalami penurunan performa yang jelas dalam beberapa tahun terakhir bersama United.