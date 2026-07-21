Barcelona dan Transfer Alvarez: Tenggat Terakhir... dan Tawaran Final

Sebuah laporan media mengungkap sikap Barcelona terhadap kerumitan yang diciptakan oleh klub Atletico Madrid dalam negosiasi untuk merekrut penyerang asal Argentina, Julian Alvarez.

Setelah kepergian resmi Robert Lewandowski dari klub Catalan itu pada akhir musim lalu, Barcelona masih mencari nama mentereng yang layak untuk mengisi tempat yang ditinggalkan sang bintang Polandia.

Barcelona sendiri sudah mengajukan tawaran awal senilai 100 juta euro, dan presiden klub, Joan Laporta, telah menegaskan bahwa tawaran ini tidak akan bertahan untuk waktu yang tidak terbatas.

Meski demikian, Atletico Madrid tetap bertekad untuk mempertahankan pemain internasional Argentina tersebut kendati sang pemain telah menyatakan keinginannya untuk pergi.

CEO Atletico Madrid, Miguel Angel Gil Marin, baru-baru ini menolak segala isyarat bahwa klub mungkin akan mengubah sikapnya, dengan menekankan: "Kami tidak menerima tawaran 100 juta euro, dan kami tidak akan menerima tawaran 150 juta euro atau 200 juta euro."

Santi Ovalle, dalam program "El Larguero" di radio Cadena SER, mengungkap langkah-langkah berikutnya dari klub Catalan itu: "Barcelona akan mengajukan tawaran baru, meski tidak dalam waktu dekat. Ini adalah tawaran yang berkisar antara 120 dan 130 juta, karena mereka tidak ingin mencapai angka 150 juta yang pernah ditawarkan Real Madrid sebelumnya."

Laporan itu menambahkan bahwa para juara La Liga tersebut telah menetapkan tanggal 31 Juli sebagai tenggat waktu internal untuk merampungkan transfer ini. Jika kesepakatan tidak tercapai pada waktu tersebut, direktur olahraga Deco diperkirakan akan mengalihkan fokusnya ke target-target alternatif, karena sejumlah opsi transfer lain sebenarnya sudah tengah digarap.

Klub asal Madrid itu telah memberi tahu Alvarez bahwa ia diperkirakan akan bergabung dengan pemusatan latihan pramusim baru pada 10 Agustus setelah tampil bersama timnas Argentina di final Piala Dunia 2026.

Barcelona masih memandang Alvarez sebagai target utama mereka di bursa transfer musim panas ini, namun mereka juga tengah berpacu dengan waktu.

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