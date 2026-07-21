Sebuah laporan media mengungkap sikap Barcelona terhadap kerumitan yang ditimbulkan oleh Atletico Madrid dalam negosiasi untuk merekrut penyerang asal Argentina, Julian Alvarez.

Setelah kepergian resmi Robert Lewandowski dari klub Catalan tersebut pada akhir musim lalu, Barcelona masih mencari nama mentereng yang layak untuk mengisi tempat yang ditinggalkan sang bintang Polandia itu.

Barcelona sebenarnya telah mengajukan tawaran awal senilai 100 juta euro, dan Presiden klub Joan Laporta menegaskan bahwa tawaran ini tidak akan bertahan untuk waktu yang tidak terbatas.

Meski demikian, Atletico Madrid masih bertekad mempertahankan pemain internasional Argentina tersebut kendati sang pemain telah menyatakan keinginannya untuk pergi.

Chief Executive Officer Atletico Madrid, Miguel Angel Gil Marin, baru-baru ini menolak segala isyarat bahwa klub mungkin akan mengubah sikapnya, dengan menegaskan: "Kami tidak menerima tawaran 100 juta euro, dan kami tidak akan menerima tawaran 150 juta euro atau 200 juta euro."

Santi Ovalle dalam program "El Larguero" di radio Cadena SER mengungkap langkah selanjutnya dari klub Catalan tersebut: "Barcelona akan mengajukan tawaran baru, meski tidak dalam waktu dekat. Ini adalah tawaran yang berkisar antara 120 hingga 130 juta, karena mereka tidak ingin mencapai angka 150 juta yang pernah ditawarkan Real Madrid."

Laporan tersebut menambahkan bahwa sang juara LaLiga telah menetapkan tanggal 31 Juli sebagai tenggat waktu internal untuk merampungkan transfer ini. Jika kesepakatan tidak tercapai sampai saat itu, direktur olahraga Deco diperkirakan akan mengalihkan fokusnya ke target-target alternatif, mengingat opsi transfer lain sudah tengah dikerjakan.

Klub asal Madrid tersebut telah memberi tahu Alvarez bahwa ia diperkirakan bergabung dengan kamp persiapan musim baru pada 10 Agustus setelah keikutsertaannya bersama timnas Argentina di final Piala Dunia 2026.

Barcelona masih memandang Alvarez sebagai target utama mereka di bursa transfer musim panas ini, tetapi mereka juga berpacu dengan waktu.

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