Paris Saint-Germain mencapai kesepakatan awal dengan Barcelona terkait transfer pemain Spanyol Ferran Torres, penyerang Barca yang ingin didatangkan klub Prancis itu selama periode transfer musim panas ini.

Beberapa jam terakhir menyaksikan negosiasi yang sangat intensif antara para petinggi Paris dan Barcelona; di mana di dalamnya diselingi tawaran dan tawaran balasan serta diskusi mengenai detail-detail yang rumit, hingga akhirnya tercapai pemahaman yang secara efektif menuntaskan kesepakatan tersebut menurut surat kabar Katalan "Sport".

Meskipun proses transfer terus berjalan, pengumuman resmi mengenai penandatanganan akan tertunda beberapa jam lebih lama dari yang diperkirakan, namun Ferran Torres akan resmi menjadi pemain baru di skuad Paris Saint-Germain sebelum akhir pekan.

Menurut surat kabar tersebut, klub Paris menyadari sepenuhnya bahwa Barcelona akan berpegang teguh hingga akhir pada permintaan nilai tetap sebesar 50 juta euro.

Sebaliknya, perdebatan terbesar berkisar seputar klausul tambahan (variabel) dan kesulitan menghitungnya dalam nilai total akhir; namun menurut sumber-sumber yang dekat dengan Paris Saint-Germain kepada surat kabar Katalan itu, nilai akhir kesepakatan akan terdiri dari nilai dasar sebesar 50 juta euro, ditambah 5 juta euro sebagai variabel.

Sejak saat Barcelona secara tegas menolak tawaran awal Paris Saint-Germain sebesar 40 juta euro (ditambah 10 juta euro tambahan) kemarin Senin, presiden Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi mengizinkan diajukannya tawaran yang telah diperbaiki; dengan kesadaran bahwa mencapai batas 50 juta euro merupakan hal yang esensial untuk menuntaskan kesepakatan.

Surat kabar itu menambahkan bahwa Ferran mendapatkan tempat yang terjamin dalam sistem permainan yang sangat cocok baginya di Paris Saint-Germain, dan di bawah kepemimpinan pelatih Luis Enrique yang selalu percaya pada kemampuannya.

Baik direktur olahraga Deco maupun pelatih Hansi Flick tidak memberikan dukungan yang diharapkan oleh pemain Spanyol tersebut, sementara Luis Enrique berinisiatif mengambil langkah; ia menghubunginya melalui telepon dan menjelaskan secara rinci peran yang akan dimainkannya di tim yang mengandalkan kebijakan rotasi antar pemain sebagai pendekatan utama.

Meskipun trio serang - Dembele, Kvaratskhelia, dan Doue - tanpa diragukan lagi membuat perbedaan, munculnya penyerang-penyerang baru merupakan hal yang terjamin dengan keberadaan "Lucho" di puncak tim kepelatihan.

Pertandingan Piala Super Eropa yang dijadwalkan besok Rabu antara Paris Saint-Germain dan Aston Villa, yang mengharuskan para petinggi klub Prancis itu bepergian ke Salzburg, tidak menghalangi penuntasan kesepakatan.

Kendala logistik ini tidak menghambat jalannya negosiasi; bahkan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk mengubah pemahaman lisan mereka menjadi bentuk tertulis resmi.

Baik direktur olahraga Barcelona Deco maupun mitranya Luis Campos di Paris telah menyelesaikan seluruh detail kesepakatan, dan yang tersisa hanyalah penyusunan kontrak serta menghindari segala kemungkinan kendala di saat-saat terakhir; karena detail-detail yang tertunda seperti biasa itu terkadang dapat menyebabkan masalah yang tidak terduga.

Di sisinya, Ferran Torres tidak ingin terlalu terburu-buru dalam negosiasi, dan pemain itu diperkirakan akan mengunjungi "Ciutat Esportiva" besok Rabu untuk berpamitan dengan rekan-rekannya yang telah bersamanya selama beberapa tahun terakhir; karena semua orang di klub menyadari bahwa kepergian Ferran tinggal soal jam, di mana sang juara dunia kembali untuk mengumpulkan barang-barang pribadinya dan menuju Paris.

Laporan-laporan dari Prancis yang dikutip oleh surat kabar Katalan tersebut menunjukkan bahwa Ferran Torres akan mendapatkan kontrak kelas satu - setara dengan kontrak para bintang besar Paris Saint-Germain - yang berdurasi lima musim.

Kesepakatan bernilai tinggi ini memuaskan semua pihak: pemainnya, pelatih barunya Luis Enrique, dan klub Barcelona yang sebagai imbalannya akan menerima nilai sebesar 50 juta euro untuk memenuhi kewajiban finansial mereka di masa depan, dan tentu saja, tersedianya ruang dalam anggaran gaji akibat kepergian Ferran menjadi insentif tambahan untuk menyetujui penuntasan kesepakatan.