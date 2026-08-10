Sebuah laporan media menyebutkan bahwa Barcelona akan mengumumkan kepergian dua pemain pada hari Senin ini, setelah manajemen menyetujui dua tawaran untuk keduanya selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menjelaskan bahwa selain pengumuman kepergian Ronald Araujo ke Liverpool, hari ini juga diperkirakan akan diumumkan kepergian Jofre Torrents (19 tahun).

Bek kiri itu akan pindah ke Ajax Amsterdam dengan opsi pembelian kembali untuk Barcelona.

Sebenarnya, transaksi ini diperkirakan akan resmi rampung kemarin, tetapi Ajax menjalani pertandingan pertamanya sehingga ditunda hingga waktu berikutnya hari ini.

Tim asuhan Michel Sanchez ingin mendatangkan talenta muda Barcelona yang tidak ikut bertandang ke Udine pada hari Sabtu karena pemain tersebut menunggu kepastian masa depannya.

Klub Belanda itu telah merekrut Caio Henrique, dan sudah memiliki Owen Wijndal dalam skuadnya, yang saat ini tidak berniat pergi. Oleh karena itu, Jordi Cruyff, direktur olahraga Ajax, yang melihat Jofre sebagai bek masa depan, mungkin akan mengizinkannya pindah ke Celta Vigo untuk menimba pengalaman di sebuah tim kuat di Liga Spanyol, sementara tim cadangannya bermain di divisi dua.