Kepala departemen pemandu bakat Barcelona, Joao Amaral, hadir pada Minggu kemarin di Curitiba, untuk memantau dari dekat Arthur Diaz, bek Atletico Paranaense, setelah Carlo Ancelotti, pelatih timnas Brasil, memanggilnya.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Arthur Diaz merupakan salah satu bek muda paling menonjol di Liga Brasil, dan perkembangannya bersama Atletico Paranaense mencapai level yang mencolok, hingga Ancelotti memasukkannya ke dalam skuad Samba, meski usianya masih 19 tahun.

Arthur Diaz menjadi pemain inti di Atletico Paranaense, yang menempati posisi ketiga di klasemen Liga Brasil setelah 28 pekan, dengan koleksi 49 poin, dan hanya diungguli oleh dua raksasa, Palmeiras dan Flamengo.

Arthur Diaz memiliki kemampuan fisik yang mumpuni, dengan tinggi badan 1,88 meter, dan menonjol dengan kemampuan teknis yang berkembang. Ia adalah pemain kidal, tetapi menampilkan level yang membuatnya menyerupai pemain berkaki dua, serta menonjol dengan keandalannya dalam mengumpan, baik dalam jarak pendek maupun bola-bola panjang.

Ia juga menonjol dengan kecepatan dan kemampuan melakukan koreksi, serta bermain tanpa masalah di posisi bek tengah di kedua sisi. Berkat kualitas dan kepribadiannya di dalam lapangan, ia tanpa ragu memiliki kualitas yang sesuai dengan Barcelona.

Menurut yang dilaporkan situs "Um Dois Esportes", kepala departemen pemandu bakat Barcelona, Joao Amaral, hadir pada Minggu kemarin di Curitiba, untuk memantau Arthur Diaz, selama pertandingan Atletico Paranaense melawan Bahia, yang berlangsung di Stadion Arena da Baixada, dan berakhir dengan kemenangan tuan rumah 2-1, setelah kiper Mycael menepis tendangan penalti di masa tambahan waktu.

Selama pertandingan ini, Arthur Diaz tampil sepanjang 90 menit, mendapatkan kartu kuning, dan menampilkan performa yang baik, setelah bermain di sisi kiri dalam lini pertahanan yang terdiri dari 3 pemain, bersama Juan Felipe Aguirre dan Dantas.

Pertandingan ini merupakan laga ke-26 yang dijalani bek tengah muda tersebut di Liga Brasil musim ini, di mana ia hanya absen dalam dua pertandingan akibat akumulasi kartu. Arthur Diaz juga mencapai laga ke-50-nya bersama tim utama Atletico Paranaense, yang terikat kontrak dengannya hingga Desember 2028.

Situs Um Dois Esportes menegaskan, "Kedatangan Joao Amaral ke Brasil menjadi indikasi kemungkinan Barcelona masuk dalam perburuan untuk merekrut pemain tersebut, terutama dalam persaingan melawan Tottenham dari Inggris. Selama bursa transfer saat ini, sebuah tawaran dari klub London tersebut senilai 21 juta euro untuk 80% hak ekonomi pemain telah ditolak."

Menurut sumber yang sama, Barcelona menjadi klub Eropa kesepuluh yang menunjukkan minatnya kepada bek muda tersebut, dan di antara klub-klub yang berminat juga terdapat Atletico Madrid, Como yang dilatih Cesc Fabregas, dan Benfica, di samping klub-klub Inggris seperti Newcastle, Nottingham Forest, dan Brentford.

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