Klub Spanyol Barcelona menyatakan solidaritas penuhnya kepada rakyat Kolombia menyusul gempa dahsyat yang mengguncang negara itu dengan kekuatan 7,4 skala Richter, menyisakan kerugian jiwa dan materi yang besar serta menempatkan negara di Amerika Selatan tersebut dalam situasi yang sangat genting.

Klub asal Catalunya itu menyampaikan pesan solidaritas melalui akun resminya di platform "X", yang berbunyi: "Seluruh dukungan dan solidaritas kami untuk rakyat Kolombia setelah gempa. Segenap kekuatan untuk para korban, keluarga mereka, dan tim-tim darurat yang bertugas di sana."

Barcelona menjadi contoh teladan dalam memberikan bantuan pada situasi bencana alam, sebagaimana beberapa tahun lalu klub ini pernah memberikan dukungan nyata setelah banjir dahsyat yang melanda Valencia akibat badai DANA, ketika klub, melalui yayasannya, ikut mendanai renovasi Pusat Olahraga Kota Benetússer, Pusat Olahraga Kota Catarroja, dan Stadion Kota El Terrer di Paiporta.