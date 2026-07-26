Barcelona amankan diri dari kejutan Torres

Klub Barcelona terus memasukkan nama Vjosa Asllani, penyerang Hoffenheim, ke dalam daftar opsi alternatif mereka, sebagai antisipasi atas kepergian Ferran Torres pada musim panas ini.

Barcelona berharap dapat memperpanjang kontrak Torres, yang akan berakhir pada musim panas 2027, di tengah meningkatnya ketertarikan dari pihak Paris Saint-Germain untuk mendapatkan jasanya.

Torres merasa kurang dihargai di dalam Barcelona, mengingat minimnya menit bermain pada musim lalu, di samping keinginan klub untuk mendatangkan Julian Alvarez.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa Asllani ingin mengenakan seragam Catalan, meski negosiasinya dengan Leipzig telah mencapai tahap lanjut.

Meski pemain berusia 23 tahun itu sudah mendekati kesepakatan dengan Leipzig, ia meminta tenggat waktu tambahan dengan harapan menerima tawaran resmi dari Barcelona, yang dianggapnya sebagai tujuan favoritnya.

Manajemen olahraga Barca menempatkan Asllani sebagai alternatif ideal untuk merotasi lini serang atau sebagai taruhan masa depan yang menjanjikan, terlebih karena klausul pelepasannya yang bernilai 29 juta euro sesuai dengan kondisi ekonomi klub Catalan tersebut.

Kepastian transfer ini berkaitan langsung dengan berkas kepergian pemain; Julian Alvarez tetap menjadi target utama untuk lini depan, sementara Asllani menjadi alternatif ideal jika Ferran Torres pergi. Meski demikian, Barcelona tidak menutup kemungkinan untuk mendatangkan Asllani, bahkan bila Torres tetap bertahan, mengingat nilai finansialnya merupakan peluang investasi yang langka di pasar penyerang saat ini.

Asllani mahir mencetak gol dengan kedua kaki, serta memiliki ancaman besar dalam bola-bola udara, dan mengakhiri musim lalu di Bundesliga dengan 10 gol dan 7 assist.

Nilai klausul pelepasan (29 juta euro) tidak menjadi penghalang bagi Barcelona, karena dapat dituntaskan tanpa perlu menjual pemain terlebih dahulu, sembari berupaya bernegosiasi untuk mengurangi jumlah tersebut.