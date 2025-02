Barca Academy Camps Jakarta Segera Dimulai, Ajak Pegiat Sepakbola Muda Jalani 100% “The Barca Experience”

Barca Academy Camps akan digelar di Jakarta pada Juni mendatang di Teh Botol Ayo Arena Sentul City.

Medio Sports Agency (MSA), all-in-one sports agency yang berbasis di Jakarta, mengumumkan kolaborasi mereka di awal tahun 2025 ini dengan FC Barcelona untuk menggelar Barca Academy Camps Jakarta pada Juni mendatang di Teh Botol Ayo Arena Sentul City.

FC Barcelona menyampaikan kegembiraan mereka atas penyelenggaraan Barca Academy Camps Jakarta, yang merupakan kali pertama di negara Asia. Terbuka bagi anak laki-laki maupun perempuan usia 8 hingga 18 tahun, kamp ini akan berlangsung 23-27 Juni, 2025. Sekitar 72 peserta akan menikmati pengalaman 100 persen Klub Barca dalam lingkungan kampus residensial di mana mereka akan mempelajari gaya yang membuat klub tersebut menjadi terkenal di seluruh dunia. Menambah Indonesia ke dalam daftar negara-negara dimana Barca Academy beroperasi lebih jauh memperluas kebesaran jenama klub melalui pendidikan komprehensif atas para pesertanya, mengikuti metodologi dan filosofi klub dengan target meningkatkan baik keterampilan sebagai pemain bola dan individu, sambil mempromosikan gaya bermain kreatif dan kooperatif, serta mengasah inisiatif antar anggota tim.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Penggagas sekaligus Director Medio Sports Agency, Kendy Chandra menyampaikan, “FC Barcelona memang terkenal dengan kriteria mereka yang ketat dalam memilih mitra dan MSA pun tidak tanggung-tanggung dalam proses pendekatan mereka. Dimulai dari membangun portofolio dengan menggelar beragam kolaborasi sejenis antara lain lewat diselenggarakannya Valencia Soccer Academy pada tahun 2022, Everton FC pada tahun 2023, dan Atlético de Madrid pada tahun 2024 sampai akhirnya FC Barcelona menyetujui MSA sebagai pemegang lisensi resmi di Indonesia."





Istimewa





Lebih jauh Kendy, yang juga merupakan penggemar berat FC Barcelona menuturkan bahwa Barca Academy Camps Jakarta akan menjadi yang pertama di Asia, dengan tujuan utama untuk memperkenalkan metode pelatihan dan filosofi unik FC Barcelona kepada audiens yang lebih luas. Inisiatif ini sekaligus menjadi langkah awal menuju pendirian Barça Academy yang permanen di Indonesia.

“Kami mengundang pegiat muda sepak bola di penjuru Indonesia untuk ambil momen kesempatan emas ini, turut serta di ajang istimewa Barca Academy Camps Jakarta, dan ikut jalani 100% The Barca Experience. Registrasi akan ditutup pada tanggal 28 Maret 2025, ayo jangan sampai terlambat, segera daftar!” tutur Kendy bersemangat.

MSA menyadari kehadiran Barca Academy di Indonesia adalah sebuah langkah kolaborasi penting, namun memang memerlukan waktu, upaya dan persiapan yang cukup signifikan dengan membangun portofolio yang kuat melalui kolaborasi dengan klub-klub besar Eropa lainnya sekaligus menyoroti potensi pasar sepak bola Indonesia.

MSA berkomitmen untuk menjadikan Barca Academy Camps sebagai acara tahunan dan saat ini tengah menjalani diskusi dengan pihak FC Barcelona untuk memperluas program ini ke luar kamp sepak bola guna lebih memperluas lagi peluang bagi talenta sepak bola muda di Indonesia.



Istimewa



Target Peserta dan Program Pelatihan

Barca Academy Camps Jakarta (BACJ) merekrut 72 peserta berusia 8-18 tahun dari seluruh Indonesia dengan program pelatihan yang mencakup aspek-aspek kunci dari metodologi FC Barcelona, antara lain Ball Possesion, Unique Style of Play, Playing with Initiative, Collective Play, Decision Making, dan Promoting the Values.

Kamp lima hari ini juga akan menampilkan sesi yang komprehensif, termasuk latihan lapangan, kelas metodologi, pencegahan cedera, dan lainnya. Peserta juga akan menerima jersey resmi Barca Academy, akomodasi, makan, dukungan medis, serta sertifikat.

Pernyataan Resmi Medio Sports Agency

Dengan ini Medio Sports Agency menyatakan bahwa kami adalah satu-satunya PEMEGANG LISENSI RESMI dari Barca Academy di Indonesia yang menyelenggarakan event BARCA ACADEMY CAMPS JAKARTA. Kami menghimbau agar semua pihak waspada terhadap segala macam bentuk penipuan yang mengatasnamakan afiliasi dengan Medio Sports Agency atau Barca Academy Camps Jakarta.

Untuk memastikan otentikasi informasi seputar Barca Academy Camps Jakarta, silahkan klik tautan terikut ini:

https://barcaacademy.fcbarcelona.com/en/about-us/map

https://www.instagram.com/barcaacademycampsjakarta?igsh=bGtkbXczYTU2MGow

Kilas Perjalanan Medio Sports Agency di Dunia Olahraga

Sejak didirikan tahun 2022 lalu, MSA memfokuskan diri pada Sports Event Organizer, International Sports Program, dan Sports Talent Management. Sejauh ini, MSA telah sukses menyelenggarakan beragam event seperti Camp, Coaching clinic, Showcase, Tournament dan Workshop. MSA juga telah berhasil mengirim 7 pemain Indonesia ke Eropa guna mengikuti International sports Program untuk pengembangan bakat. Serta baru-baru ini berkolaborasi dengan influencer olahraga Jepang, Takuya Regate.

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan hubungi:

Ajeng Campagnita

Publicist untuk Barca Academy Camps Jakarta

Cell: +6281286225803

Barca Academy Camps Jakarta 2025

Website: campsjakarta.barcaacademy.com

WhatsApp: +6288210375719

Instagram: @barcaacademycampsjakarta

https://www.instagram.com/barcaacademycampsjakarta?igsh=bGtkbXczYTU2MGow