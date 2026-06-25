Banyak perubahan... Akankah Donis menanggapi tuntutan pada malam penentuan?

Pertandingan tim nasional Arab Saudi melawan Cape Verde bukan lagi sekadar laga terakhir di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, melainkan telah berubah menjadi ujian sesungguhnya bagi pelatih asal Yunani, Georgios Donis, yang kini berada di bawah tekanan besar dari suporter dan media setelah kekalahan telak dari Spanyol.

Menjelang peluit kick-off, semakin banyak indikasi yang menunjukkan bahwa sang pelatih sedang mempertimbangkan untuk melakukan sejumlah perubahan penting pada susunan pemain dan strategi permainan, dalam upaya mengembalikan keseimbangan tim nasional Arab Saudi dan menghidupkan kembali harapan untuk lolos ke babak 32 besar.

Namun, pertanyaan yang muncul dengan kuat adalah: Apakah perubahan ini didasari oleh keyakinan teknis yang sesungguhnya? Atau apakah ini sekadar respons terhadap tekanan yang semakin meningkat setelah kekalahan 4-0 dari Spanyol?

Beberapa pemain terancam dan yang lain mengetuk pintu

Kritik yang menghantam tim nasional setelah pertandingan terakhir tidak hanya terbatas pada aspek taktis, tetapi juga meluas ke sejumlah pemain inti yang menjadi sasaran serangan luas akibat penampilan mereka.

Selama beberapa hari terakhir, tuntutan suporter semakin meningkat agar dilakukan perubahan pada lebih dari satu posisi dalam susunan pemain, baik di lini pertahanan maupun lini tengah, serta memberikan kesempatan kepada pemain lain yang belum tampil sebagai starter dalam dua pertandingan sebelumnya.

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Salem Al-Dossari berada di urutan teratas daftar tersebut bersama Abdullah Al-Khaibari dan Hassan Tambaki, dengan keinginan yang jelas untuk memasukkan Sultan Mandash ke dalam susunan pemain inti.

Persaingan tampaknya terbuka di lebih dari satu posisi, terutama setelah kembalinya beberapa pemain yang sudah siap secara fisik, ditambah keinginan staf pelatih untuk menyuntikkan darah baru ke dalam tim dan memberikan energi berbeda bagi tim nasional dalam pertandingan yang tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.

Kembali ke formasi empat bek

Salah satu perubahan paling menonjol yang dinantikan adalah meninggalkan konsep bermain dengan lima bek dan kembali ke formasi pertahanan empat bek.

Langkah ini memicu banyak perdebatan, terutama karena Donis sebelumnya telah dengan tegas membela pilihannya setelah pertandingan melawan Spanyol, menegaskan bahwa ia tidak menyesali taktik yang ia terapkan.

Namun, indikasi saat ini menunjukkan bahwa sang pelatih kini semakin yakin akan perlunya kembali ke formasi tradisional yang memberikan tim keseimbangan yang lebih baik antara pertahanan dan serangan.

Banyak yang berpendapat bahwa masalahnya bukanlah pada jumlah bek, melainkan pada organisasi di lapangan; namun, kembali ke formasi empat bek mungkin dapat membantu tim nasional memulihkan sebagian dari karakter menyerangnya yang hilang saat melawan Spanyol.

Pertandingan yang mungkin menentukan nasib Donis

Terlepas dari perhitungan kualifikasi, pertandingan ini tampaknya juga menjadi titik balik bagi sang pelatih asal Yunani itu sendiri.

Kegagalan baru apa pun akan memperparah kritik yang ditujukan kepadanya, terutama karena para pendukung menantikan reaksi yang jelas setelah kekalahan telak di putaran sebelumnya.

Sebaliknya, keberhasilan tim nasional meraih kemenangan dan menampilkan performa yang meyakinkan mungkin akan memberi Donis kesempatan untuk memulihkan kepercayaan diri dan membuktikan bahwa apa yang terjadi saat melawan Spanyol hanyalah sebuah kegagalan sementara saat menghadapi salah satu tim terkuat di turnamen ini.

Oleh karena itu, pertandingan melawan Cape Verde tidak hanya akan menjadi ujian bagi para pemain, tetapi juga ujian langsung bagi sang pelatih yang akan menghadapi malam tersulit sejak ia memimpin tim nasional Saudi.