Bangsa yang bersatu... Taremi membakar semangat massa Iran

Mehdi Taremi, kapten tim nasional Iran, berbicara mengenai situasi yang dihadapi timnya menjelang dimulainya perjalanan mereka di Piala Dunia, saat akan menghadapi Selandia Baru dini hari besok.

Timnas Iran tergabung di Grup G, bersama Mesir, Belgia, dan Selandia Baru.

Surat kabar "Mundo Deportivo" memuat pernyataan Mehdi Taremi selama konferensi pers, di mana ia mengatakan, "Kami menghormati semua orang Iran, baik di dalam negeri maupun di komunitas-komunitas mereka yang tersebar di seluruh dunia."

Penyerang Olympiacos itu menambahkan, "Selama bertahun-tahun, Iran adalah bangsa yang bersatu. Kami ingin menunjukkan persatuan ini, dan kami berada di Piala Dunia untuk memberikan kebahagiaan kepada warga Iran di mana pun mereka berada."

Sementara itu, Amir Qalaat Noyi, pelatih tim nasional Iran, menjelaskan, "Kami terbiasa mengubah kesulitan menjadi peluang. Kami tidak memikirkan apa pun selain membawa kebahagiaan ke hati rakyat kami."

Kota Los Angeles memiliki komunitas Iran terbesar di luar Iran, dan pelatih menyadari bahwa anggota komunitas ini mungkin akan datang dalam jumlah besar untuk mendukung tim nasional.

Qala'a Noyi mengatakan, "Saya senang mereka akan datang untuk menonton kami, dan saya harap mereka mendoakan kami. Saya berharap mereka mendukung kami, dan kami akan membalas dukungan itu dengan menampilkan pertandingan yang bagus."