Pemain asal Brasil, Raphinha, melanjutkan penampilan gemilangnya bersama Barcelona setelah meningkatkan kontribusi ofensifnya menjadi 11 gol dalam 6 pertandingan pertama musim ini, dalam awal musim yang jauh melampaui angka-angkanya pada periode yang sama dalam dua musim terakhir, sekaligus menegaskan bahwa ia telah lebih awal memasuki perlombaan untuk memecahkan rekor-rekor pribadinya bersama klub Catalan tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Raphinha menorehkan angka-angkanya saat menghadapi Levante, setelah menciptakan dua gol bagi rekan-rekannya, Marc Casadó eh, Xavi Espart, dan Lamine Yamal, sehingga terus menampilkan level luar biasa sejak awal musim, baik melalui gol maupun assist.

Awal musim yang kuat ini datang setelah musim 2024-2025, yang menjadi titik balik paling menonjol dalam perjalanan karier Raphinha bersama Barcelona, setelah ia mencetak 34 gol dan memberikan 23 umpan matang, dengan total 57 kontribusi gol, pada musim pertama Hansi Flick sebagai kepala staf teknis tim.

Meskipun Raphinha kini menjalankan peran yang lebih dekat dengan penyerang murni dalam beberapa pertandingan, ia tidak kehilangan kemampuannya untuk menciptakan peluang bagi rekan-rekannya.

Saat menghadapi Levante, pemain Brasil itu membuktikannya dengan menciptakan dua gol, setelah sebelumnya ia menciptakan gol Karim Adeyemi dalam kemenangan atas Elche dengan skor lima gol tanpa balas pada pembuka Liga Spanyol.

Dalam 6 pertandingan saja musim ini, Raphinha mencetak 8 gol dan menciptakan 3 gol lainnya, sehingga total kontribusi langsungnya mencapai 11 gol, sebuah angka yang jelas melampaui apa yang ia raih pada periode yang sama musim lalu, ketika total kontribusinya hanya mencapai 5 gol, dengan rincian 3 gol dan dua umpan matang.

Raphinha mengakhiri musim lalu dengan total 28 kontribusi gol, setelah mencetak 21 gol dan menciptakan 7 gol, mengalami penurunan yang mencolok dibandingkan musim luar biasa sebelumnya, yang menyaksikannya mencapai 57 kontribusi.

Tampaknya Flick kembali berhasil mengeluarkan versi terbaik dari pemain Brasil itu, setelah memberinya peran-peran ofensif yang lebih berpengaruh, hal yang berdampak langsung pada angka-angkanya.

Pelatih asal Jerman itu sebelumnya memuji Raphinha, dengan menegaskan bahwa ketika ia berada dalam kondisi terbaiknya, ia termasuk salah satu pemain terbaik di dunia.

Meskipun memiliki awal yang menggemparkan ini, Raphinha masih berada di luar daftar tiga puluh nominasi penghargaan Ballon d'Or, sebuah pencoretan yang memicu kritik luas, terutama mengingat level dan angka-angka yang ditampilkan pemain tersebut belakangan ini.