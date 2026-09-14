Jorge Mendes, agen sejumlah pemain Barcelona, menggelar pertemuan dengan Joan Laporta, presiden klub Catalan tersebut, untuk membahas beberapa hal terkait tim.

Menurut laporan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", mengutip sumber-sumber yang dekat dengan Barcelona, pertemuan tersebut tidak bertujuan untuk membahas hal apa pun yang berkaitan dengan periode transfer mendatang, yakni beberapa hari setelah ditutupnya jendela transfer musim panas.

Setelah rampungnya transfer Joao Cancelo secara permanen ke Barcelona untuk durasi 3 musim pada penghujung Agustus, operasi terakhir yang tuntas adalah kepergian gelandang Marc Casado dengan status pinjaman ke Deportivo La Coruna hingga akhir musim ini.

Bek kiri Alejandro Balde, salah satu lulusan akademi klub, mendapat perhatian besar dalam beberapa hari terakhir akibat berkurangnya perannya bersama tim asuhan Hansi Flick. Ia juga termasuk pemain yang diwakili oleh Mendes, namun meski beredar kabar mengenai ketertarikan Liverpool untuk merekrutnya, tidak ada pergerakan yang diperkirakan terjadi saat ini.

Kita masih terpisah beberapa bulan dari periode transfer mendatang, dan dalam pertemuan antara klub dan agen pemain ini memang tidak dijadwalkan pembahasan hipotesis apa pun. Apabila diperlukan, akan ada waktu setelahnya untuk membahasnya.

Di sisi lain, tidak bisa diabaikan bahwa pemain Mendes yang paling menonjol di Barcelona adalah Lamine Yamal, dengan tersisa 42 hari menuju pengumuman pemenang penghargaan Ballon d'Or 2026.

Saat ini, hal yang pasti dan dinyatakan secara jelas adalah bahwa Barcelona, melalui para pejabat resminya, mendukung pencalonan pemilik nomor punggung 10 di Barcelona itu untuk penghargaan "France Football".

Dukungan ini secara berturut-turut telah dinyatakan oleh presiden klub Joan Laporta, pelatih Hansi Flick, direktur olahraga Deco, dan wakil presiden Rafael Yuste.

Tokoh-tokoh penting di jajaran manajemen Barcelona menunjukkan dukungan mereka kepada bintang dunia lulusan akademi La Masia tersebut, setelah dipastikannya keberadaannya dalam daftar 30 kandidat penghargaan Ballon d'Or, sebuah daftar yang secara mengejutkan tidak menyertakan Raphinha Dias dan Pedri Gonzalez.

Sebelumnya, Real Madrid, melalui pelatihnya Jose Mourinho sebagai suara resmi klub, telah menyatakan dukungannya atas pilihan penyerang mereka Kylian Mbappe untuk memenangi penghargaan Ballon d'Or.



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