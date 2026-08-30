Keyakinan di dalam tubuh Real Madrid semakin bertambah bahwa kembalinya Jose Mourinho ke kursi kepelatihan di Bernabeu adalah hal yang persis dibutuhkan klub, menurut jurnalis terkemuka"AS" Spanyol, Jose Felix Diaz.

Diaz menambahkan bahwa kalimat "transfer musim panas terbaik Real Madrid adalah sang pelatih" kini diulang dari hari ke hari di Valdebebas. Diucapkan dengan penuh keyakinan, dan menegaskan sebuah keputusan yang diambil meski banyak suara kritis terdengar, ketika dipastikan pada hari-hari terakhir bulan April bahwa Jose Mourinho terpilih untuk memimpin Real Madrid. Dan dalam waktu kurang dari dua bulan, sang pelatih asal Portugal berhasil merebut hati semua orang.

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Diaz melanjutkan: "Apa yang terjadi di atas lapangan adalah hal yang akan mengeluarkan keputusan akhir. Namun keyakinan bahwa klub telah mengambil keputusan yang tepat terus tumbuh secara internal, terutama di ruang ganti, dan dalam ritme harian sebuah tim yang kini tampak benar-benar berkomitmen untuk berjuang dari menit pertama hingga terakhir, baik dalam pertandingan maupun latihan".

Bagaimana Mourinho mengubah Real Madrid

Realitas sehari-hari di Valdebebas tidak lagi banyak menyerupai suasana yang menyelimuti klub setahun lalu. Xabi Alonso tidak pernah berhasil menjalin komunikasi yang sesungguhnya. Ia gagal menjadi bagian dari dinamika yang harus selalu ada antara klub dan pelatihnya, dan hal ini secara bertahap menyebabkan memburuknya lingkungan secara umum, menurut artikel tersebut.

Ia menambahkan: "Para pemain adalah pihak pertama yang merasakan kondisi hubungan ini, dan ketika mereka melihatnya mulai runtuh, mereka menarik diri dan berhenti bekerja sebagai satu kelompok. Hal itu terjadi bahkan selama Piala Dunia Antarklub pada musim panas 2025, yang menciptakan perasaan ketidakpastian yang terus-menerus di dalam Real Madrid, di antara para pejabat dan juga di antara mereka yang berpengaruh dengan cara mereka sendiri: para pemain. Alvaro Arbeloa mencoba mengubah keadaan, tetapi ruang ganti menghadapi banyak kondisi serupa, dan sejarah pun berulang".

Diaz melanjutkan: "Mourinho tiba, dan seperti yang telah dilaporkan surat kabar ini sebelumnya (AS), ia langsung mengubah kebiasaan, aturan, dan rutinitas. Tujuannya adalah mengembalikan rasa hormat para pemain terhadap lambang klub, serta rasa tanggung jawab internal, dalam upaya membangunkan sebuah tim yang telah menjadi pasif dan terpisah, dan sepanjang dua musim sebelumnya sebagian besar berjalan menurut syarat-syarat mereka sendiri. Ia juga duduk bersama setiap pemain untuk menjelaskan dengan tepat apa yang ia harapkan dari mereka, sementara mereka yang pada awalnya ia anggap berlebih diberi kesempatan untuk mengubah pandangannya".

Ia melanjutkan: "Hasilnya adalah perasaan yang semakin kuat bahwa keputusan untuk mengganti pelatih, dan dengan cara tertentu kembali ke masa lalu, adalah langkah terbaik bagi klub sejak kembalinya Carlo Ancelotti sendiri, yang datang hampir secara kebetulan. Pelatih Italia dan pelatih Portugal itu tiba setelah mereka praktis menawarkan diri mereka kepada klub, meskipun dalam kasus Mourinho hal itu terjadi melalui Jorge Mendes, agen berpengaruh yang memainkan peran utama dalam mengembalikan sang pelatih ke Bernabeu".

Persahabatan lama

Ia melanjutkan: "Berbeda dengan banyak pelatih lain yang pernah melewati Real Madrid, Florentino Perez dan Mourinho tetap menjaga komunikasi, meskipun terputus-putus, sepanjang 13 tahun perpisahan. Pesan-pesan selalu dipertukarkan pada momen-momen yang tepat. Hubungan itu menyerupai hubungan seorang teman lama: sekalipun jarang mendengar kabar darinya, kau tidak pernah meragukan bahwa ia ada saat kau membutuhkannya".

Diaz melanjutkan: "Semua itu membantu membuka jalan bagi sebuah kepulangan yang mengandung, seperti kepulangan Ancelotti sebelumnya, unsur keberuntungan. Dalam kasus Mourinho, Zinedine Zidane sudah lebih dulu terikat dengan timnas Prancis. Sedangkan dalam kasus Ancelotti, tidak ada satu pun kandidat alternatif yang mampu meyakinkan para pengambil keputusan".

Ia menutup: "Saat kembali, pelatih (Mourinho) tidak sekadar berusaha memaksakan otoritasnya, melainkan mulai meyakinkan, berkomunikasi, dan membangun konsensus. Permintaan pertamanya, selain menghapus denda sebagai salah satu bentuk hukuman dan memastikan seluruh pemain yang cedera menyelesaikan pemulihan di Valdebebas, adalah menggunakan Bernardo Silva sebagai gelandang bertahan dalam. Dan berdasarkan apa yang terjadi setelahnya, mungkin gagasan itu ternyata tidak buruk sama sekali".

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