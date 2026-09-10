Balasan pedas: Ancelotti mengejutkan bintang Brasil

Pelatih asal Italia, Carlo Ancelotti, membela keputusannya untuk mengandalkan para pemain muda, alih-alih pemain berpengalaman, dalam skuad barunya untuk timnas Brasil.

Mantan kapten Brasil, Thiago Silva, sebelumnya pada awal pekan ini mempertanyakan keputusan Ancelotti untuk melakukan perombakan menyeluruh dan besar-besaran di timnas Brasil, dengan menegaskan bahwa para pemain tidak seharusnya disingkirkan hanya karena faktor usia, selama mereka masih mampu memberikan kontribusi.

Ancelotti memilih 9 pemain yang sebelumnya pernah membela Brasil di Piala Dunia 2026, dan juga memasukkan 8 pemain yang belum pernah tampil dalam satu pun laga internasional, ketika ia mengumumkan pada Rabu kemarin daftar 26 pemainnya untuk laga uji coba melawan Australia dan India.

Jaringan ESPN memuat jawaban Ancelotti ketika ditanya mengenai pernyataan Silva, di mana ia berkata, "Ada satu hal yang pasti: pemain yang berusia 34 atau 35 tahun bukanlah masa depan. Mereka adalah masa kini. Jika ada pemain di usia tersebut yang siap untuk tampil di turnamen besar, ia akan masuk dalam daftar skuad timnas Brasil, tetapi prioritas utama saat ini haruslah para pemain muda."

Ia melanjutkan, "Ini adalah daftar yang seimbang, yang mencakup para pemain yang sebelumnya pernah membela Brasil di Piala Dunia. Dan itu akan menjadi hal yang penting bagi generasi mendatang."

Carlo Ancelotti memiliki sejumlah pemain yang belum pernah tampil dalam satu pun laga internasional di dalam daftar terbarunya untuk timnas Brasil.

Ancelotti menambahkan, "Kami memiliki para pemain muda yang memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk membela timnas dalam beberapa tahun mendatang, di samping para pemain yang tampil dengan level yang bagus di Liga Brasil."

Ancelotti sebelumnya mengatakan, setelah timnya tersingkir dari babak 16 besar di Piala Dunia tahun ini, bahwa ia akan memimpin siklus baru bersama timnas Brasil, sembari menegaskan kebutuhan akan bakat-bakat muda.

Mantan pelatih Real Madrid itu menekankan pentingnya membangun kembali skuad timnas Brasil dengan segera, sambil melihat ke arah Piala Dunia 2030.

Ancelotti berkata, "Kami harus memberikan prioritas kepada para pemain muda yang akan berada di usia yang tepat untuk tampil di Piala Dunia mendatang atau Copa America."

Ia menambahkan, "Sekarang kami memiliki waktu untuk menangani berbagai hal dengan lebih tenang dan dengan ritme yang sesuai bagi kami, serta menilai semua orang dengan cara yang benar. Idenya sangat jelas: memasukkan generasi baru pesepak bola. Kami bisa mengambil waktu kami, dan mengambil keputusan-keputusan yang tepat demi masa depan."

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