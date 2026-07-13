Balasan di lapangan... Pers Argentina bersatu membela Messi melawan provokasi Inggris

Media Argentina bersuara membela Lionel Messi dan tim nasional negaranya menjelang laga melawan Inggris pada Rabu malam mendatang di semifinal Piala Dunia 2026.

Joe Cole, mantan bintang Inggris, memutuskan untuk memanaskan suasana antara kedua tim menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan tersebut. Ia berkata: “Apakah ini pertama kalinya Messi menghadapi Inggris? Baiklah, kami akan mengakhiri kariernya. Ya, 100%.”

Dia menambahkan: “Saya katakan sekarang: Inggris akan lolos ke final. Kami memiliki kecepatan yang jauh melampaui kekuatan Argentina, dan kami akan mengalahkan mereka.”

Pernyataan ini memicu reaksi luas dari seluruh media Argentina, dan membangkitkan antusiasme besar hanya dua hari sebelum pertandingan, menurut laporan jaringan “Foot Mercato”.

Faktanya, media Argentina menyebarluaskan pernyataan ini secara luas, di mana beberapa situs menyoroti sifatnya yang “provokatif”.

Situs “MDZ Online” berpendapat bahwa Joe Cole “telah memicu kontroversi menjelang pertandingan,” dan meyakini bahwa pernyataan ini akan mendorong Lionel Messi, pencetak gol terbanyak turnamen, untuk membalasnya di lapangan.

Banyak media juga memberitakan pernyataan ini, menganggapnya sebagai motivasi tambahan bagi para juara dunia.

Sementara itu, surat kabar Clarín mengatakan: “Tergantung pada hasil semifinal, pernyataan ini mungkin akan menjadi salah satu pernyataan yang paling tak terlupakan atau paling ironis di turnamen ini.”

Sementara itu, saluran TyC Sports mengejek pernyataan keras Cole terhadap Leo, dengan mengatakan: “Ini mengejutkan, terutama setelah dia berulang kali memujinya di hadapan publik, bahkan menempatkannya jauh di atas Cristiano Ronaldo.”

Saluran tersebut juga mengejek komentar-komentar lain yang muncul di Inggris, terutama yang berkaitan dengan kualitas duet bek tengah Christian Romero dan Lisandro Martínez.

Di media sosial, banyak penggemar Argentina yang berterima kasih kepada para komentator Inggris karena telah melontarkan kritik tajam terhadap ruang ganti tim asuhan pelatih Lionel Scaloni.

Sementara itu, kantor berita TN menambahkan babak baru dalam persaingan antara Argentina dan Inggris, dan seperti yang sering terjadi dalam pertandingan semacam ini, semuanya akan ditentukan di lapangan.

Mereka menambahkan: “Di sana, Messi akan berusaha membuktikan sekali lagi mengapa ia tetap menjadi pemain yang ingin dihentikan oleh semua orang, dan yang nyaris mustahil untuk dibungkam. Beberapa hari sebelum pertandingan melawan Atlanta, mungkin Joe Cole telah memberikan motivasi tambahan kepada Lionel Messi dan rekan-rekannya untuk menjalani pertandingan semifinal ini dengan semangat yang lebih besar.”