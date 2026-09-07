Itu bukan sekadar kata yang terlontar begitu saja dalam komentar di sebuah foto yang muncul di situs "Instagram", melainkan sebuah deklarasi perang sepak bola dengan logat Prancis kental yang disulut oleh Kylian Mbappe, bintang Real Madrid.

Bintang asal Prancis itu menyalakan media sosial dengan pesan singkat dan langsung yang ditujukan kepada rekan senegara sekaligus sahabatnya, Marcus Thuram, penyerang Inter Milan, kurang dari 24 jam sebelum laga panas yang akan mempertemukan kedua tim pada pembukaan Liga Champions Eropa.

Percikan awal: dari Napoli ke Madrid

Kisah ini bermula di Stadion Giuseppe Meazza, tempat Thuram membawa Inter Milan melakukan comeback gila melawan Napoli pada laga puncak pekan ketiga Serie A Italia, yang berakhir dengan kemenangan Nerazzurri 3-2.

Penyerang asal Prancis yang masuk sebagai pemain pengganti pada awal babak kedua saat skor imbang tanpa gol masih bertahan itu menjadi bintang pertunjukan. Setelah Napoli unggul dua gol melalui Matteo Politano dan Rasmus Hojlund, sang kapten Lautaro Martinez memperkecil ketertinggalan (56), sebelum Thuram muncul (82) dan menyamakan kedudukan, lalu Lautaro kembali mencuri gol kemenangan yang mematikan (90+1).

Thuram merayakan kemenangan itu dan membagikan foto-foto dari pertandingan melalui akunnya di "Instagram", hingga datang balasan cepat dari Madrid.

Pesan tiga kata yang membawa segalanya

Di kolom komentar, Kylian Mbappe menuliskan komentar singkat yang hanya terdiri dari dua kata: "Kuat. Sampai jumpa Selasa".

Dua kata itu sudah cukup untuk memicu spekulasi. "Kuat" adalah pengakuan terus terang atas kecemerlangan rekan setimnya di timnas Les Bleus, dan "sampai jumpa Selasa" adalah ancaman olahraga yang elegan bahwa keakraban akan berakhir saat peluit tanda dimulainya pertandingan berbunyi di Santiago Bernabeu.

Pesan Mbappe mendapat respons luas di antara para pendukung kedua tim, dan banyak yang menganggapnya sebagai pembuka bagi pertarungan Prancis lawan Prancis di dalam pertempuran Spanyol lawan Italia.