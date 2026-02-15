Bakat muda yang terlupakan: Mengapa Roony Bardghji menghilang dari rencana Hansi Flick di Barcelona

Angka-angka tersebut menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan bagi pemain internasional berusia 20 tahun. Dalam 12 pertandingan yang telah dimainkan Barcelona sejak awal tahun, Roony hanya tampil dalam lima di antaranya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah pembagian waktu bermainnya; ia hanya mengumpulkan 160 menit di lapangan dari total 500 menit yang mungkin dimainkan sepanjang musim. Bagi seorang pemain dengan kualitas dan potensi sepertinya, kurangnya keterlibatan selama awal musim 2026 yang "sangat sibuk" menunjukkan adanya ketidakcocokan yang signifikan antara performa saat ini dan tuntutan tim utama.

Polanya ketidakaktifan yang berulang

Ini bukan kali pertama pemain Swedia ini diturunkan ke peran penonton musim ini. Kekeringan serupa terjadi antara 9 November dan 2 Desember, ketika ia gagal mencatatkan satu menit pun aksi melawan Celta Vigo, Athletic Club, Chelsea, Alaves, dan Atletico Madrid. Meskipun ia sempat kembali ke rotasi setelah periode itu, bahkan mendapatkan dua kali starter, momentum tersebut telah sepenuhnya menguap. "Hilangnya" ini menjadi tren yang mengkhawatirkan bagi seorang pemain yang membutuhkan menit bermain yang konsisten untuk terus berkembang di salah satu lingkungan paling menuntut di dunia.

Bahkan ketika ia berhasil masuk ke lapangan, penampilannya hanya sebentar-sebentar. Penampilannya baru-baru ini melawan Real Oviedo dan Mallorca membatasi waktunya di lapangan tidak lebih dari sepuluh menit per pertandingan, pada dasarnya hanya sebagai pengisi waktu di akhir pertandingan daripada opsi taktis yang sesungguhnya. Bagi Roony, perjuangan untuk kembali masuk ke skuad semakin berat karena taruhan tinggi dalam kampanye Barca saat ini, di mana setiap poin dan setiap pertandingan piala terasa seperti persimpangan jalan bagi proyek Flick yang terus berkembang di Catalunya.

Masalah Lamine Yamal

Masalah besar bagi Roony adalah kemunculan Lamine Yamal yang luar biasa dan tak terbantahkan. Menempati posisi sayap kanan yang sama, Yamal telah menjadi pilar tak tergantikan dalam skuad Barcelona. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini adalah fenomena yang jarang beristirahat, dengan Flick bahkan memainkannya dalam pertandingan Copa del Rey di mana rotasi biasanya diharapkan. Selama Yamal terus mengoyak pertahanan lawan, jalan menuju starting lineup tetap tertutup bagi pemain muda Swedia tersebut.

Tantangan bersaing dengan Yamal tercermin dengan jelas dalam kekalahan Copa del Rey melawan Atletico Madrid, di mana remaja itu tetap menjadi fokus serangan meski menghadapi tekanan berat dari tim Diego Simeone. Roony dilaporkan menyadari hierarki ini, dan patut diapresiasi, pemain tersebut tidak pernah mengeluh secara terbuka. Flick, di sisi lain, terus memuji pemain Swedia itu dalam konferensi pers, menegaskan bahwa ia tetap menjadi anggota tim yang berharga meskipun tidak ada bukti nyata di lapangan.

Hambatan strategis dan desas-desus transfer

Di luar persaingan internal, kepentingan strategis Barcelona di bursa transfer juga memberikan bayangan panjang bagi pemain cadangan skuad saat ini. Klub terus dikaitkan dengan pemain-pemain elit untuk memperkuat barisan serangan mereka, yang semakin mempersempit ruang bagi talenta muda untuk berkembang. Presiden Atletico Madrid, Enrique Cerezo, baru-baru ini menanggapi rumor mengenai salah satu target tersebut, dengan mengatakan: "Julian adalah pemain yang terikat kontrak dengan Atletico Madrid dan dia bahagia. Tidak ada yang dari Barcelona yang secara resmi menghubungi kami tentang merekrutnya, dan itu saja."

Meskipun Cerezo bersikap tegas, fakta bahwa Barcelona sedang memantau penyerang kelas dunia seperti Julian Alvarez menyoroti kesulitan yang dihadapi Roony. Untuk mempertahankan posisinya di Estadi Olimpic, ia harus membuktikan bahwa ia dapat menjadi alternatif yang layak bagi para pemain inti. Saat ini, ia terjebak dalam situasi stagnan, menunggu cedera atau penurunan performa drastis dari para pemain di depannya untuk membuka peluang yang terasa semakin jauh setiap minggunya.

Kekakuan taktis Flick mendapat kritikan

Ketiadaan rotasi dan terus-menerusnya pengabaian pemain seperti Roony mulai mendapat sorotan, terutama saat hasil tidak berpihak pada Barcelona. Setelah kekalahan telak di leg pertama semifinal Copa del Rey, Flick dihadapkan pada pertanyaan tentang sistemnya dan ketergantungannya pada kelompok inti pemain. Manajer tersebut terpaksa membela pilihannya, mengakui: "Kami tidak bermain baik. Kami harus menghadapi leg kedua. Itu akan sangat sulit, tapi kami akan berjuang. Kami membicarakan situasi berbeda di babak pertama dan bahwa kami harus bermain lebih baik. Kami tidak melihat tim yang saya inginkan di babak pertama. Saya bertanya mengapa itu offside. Saya tidak tahu apa yang mereka putuskan. Kami harus menerimanya, tapi saya tidak setuju."

Kekecewaan Flick terlihat jelas, tetapi engganannya untuk memanggil Roony dalam momen krisis ini menunjukkan kurangnya kepercayaan pada kesiapan pemain saat ini. Dengan leg kedua di Camp Nou yang akan datang dan persaingan gelar yang memanas, pelatih Jerman ini tetap pada pendiriannya. Bagi Roony Bardghji, tantangannya tetap sederhana tapi sangat sulit: menemukan cara untuk membuat dirinya tak tergantikan selama beberapa menit yang diberikan padanya, atau menghadapi masa depan di mana "aksi menghilangnya" menjadi fitur permanen dalam kariernya di Barcelona.