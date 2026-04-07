Jong Ajax mengalami kekalahan telak pada hari Senin Paskah di Divisi Keuken Kampioen dan kalah 6-1 dari Vitesse. Bek Aaron Bouwman tampak kecewa saat diwawancarai ESPN setelah pertandingan dan menarik kesimpulan yang menyakitkan: penampilannya ini tidak cukup baik untuk mendapatkan tempat di tim utama.

“Saya bermain sangat buruk,” kata Bouwman, yang tidak perlu banyak kata untuk membahas penampilannya. “Saya bisa saja banyak bicara, tapi intinya memang buruk.”

Talenta Ajax ini juga tidak puas dengan performa tim. “Ini tidak boleh terjadi. Di tiga menit terakhir babak pertama, tiba-tiba kami kebobolan dua gol.”

“Lalu di babak kedua kamu memang mencetak gol menjadi 3-1, tapi langsung kebobolan lagi. Semuanya berjalan terlalu mudah,” tutup bek tengah tersebut.

Bouwman kembali bermain setelah lebih dari sebulan absen, namun ia menegaskan bahwa ritme pertandingan yang buruk bukanlah alasan untuk penampilan yang buruk. “Kamu sudah tahu sebelumnya bahwa pertandingan ini akan datang, jadi kamu harus siap.”

Setelah jeda musim dingin, Bouwman mendapat beberapa kesempatan di tim utama menggantikan posisi Josip Sutalo, tetapi saat ini ia harus puas dengan peran sebagai pemain cadangan. Bek muda ini tetap optimis, meski saat ini ia melihat situasi dengan pesimistis. “Pada akhirnya kesempatan saya akan datang dengan sendirinya, tetapi jika saya tampil seperti hari ini, itu tidak cukup baik.”

Akibat kekalahan 6-1 ini, Jong Ajax turun ke peringkat ke-20 di Keuken Kampioen Divisie dan kembali menjadi tim juru kunci. Jong Ajax tertinggal tiga poin dari Helmond Sport dan TOP Oss (35).