Bahaya penghancuran diri di Real Madrid: dari mana keruntuhan bermula?

Babak-babak kedua dalam laga-laga terakhir Real Madrid memberi sinyal berbahaya akan adanya kelemahan yang jelas pada penampilan tim, setelah mereka gagal meraih satu pun kemenangan bila hanya menghitung hasil babak kedua dalam empat pertandingan terakhir. Mereka hanya membukukan satu hasil imbang berbanding tiga kekalahan, sementara kebobolan lima gol dan hanya mencetak dua gol.

Menurut yang dilaporkan surat kabar Spanyol "Marca", angka-angka ini mengungkap sebuah masalah yang kini memaksakan diri dengan kuat pada perhitungan pelatih Jose Mourinho, setelah berubah dari sekadar indikator negatif menjadi sumber ancaman nyata bagi stabilitas dan hasil tim.

Penampilan Real Madrid di babak kedua telah membunyikan lonceng peringatan di dalam tim kepelatihan, setelah muncul tanda-tanda jelas bahwa tim kehilangan kendali atas pertandingan usai jeda. Masalah ini sudah benar-benar menimbulkan kerugian besar, yang paling menonjol adalah kekalahan dari Real Betis, dan hampir berubah menjadi bencana baru menghadapi Elche, setelah Real Madrid menyia-nyiakan peluang untuk memastikan kemenangan dan hanya puas dengan hasil yang tidak mencerminkan keunggulan mereka di sejumlah periode laga.

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Yang membuat perkara ini semakin rumit adalah bahwa masalah ini tidak lagi terkait dengan satu pertandingan atau kondisi luar biasa, melainkan telah menjadi pola berulang yang muncul di lebih dari satu laga selama beberapa pekan terakhir. Real Madrid memulai pertandingan dengan satu wajah, lalu tampil dengan wajah yang sama sekali berbeda usai jeda. Dan justru di sinilah letak bahayanya.

Dari empat pertandingan terakhir yang dijalani Real Madrid, tim tidak mampu meraih kemenangan bila hanya dihitung hasil babak kedua. Mereka kalah dari Elche dengan skor 2-1, dari Inter Milan dengan satu gol tanpa balas, dari Real Betis dengan hasil yang sama, sementara bermain imbang melawan Rayo Vallecano satu sama.

Dengan demikian, Real Madrid hanya mengumpulkan satu poin dari total 12 poin yang tersedia di babak kedua ini, sebuah angka yang mencerminkan besarnya kemerosotan yang dialami tim setelah kembali dari ruang ganti. Yang lebih mengkhawatirkan, Real Madrid kebobolan lima gol selama babak kedua ini, berbanding hanya dua gol yang mereka cetak. Angka-angka ini tidak hanya berkaitan dengan hasil, melainkan mengungkap kelemahan dalam kemampuan tim untuk menjaga ritme, konsentrasi, dan kendalinya ketika pertandingan mulai memasuki fase-fase menentukan.

Kemenangan menyembunyikan masalah

Ironisnya, di sejumlah pertandingan Real Madrid mampu selamat dari masalah ini berkat apa yang mereka tampilkan di babak pertama. Dalam tiga dari empat pertandingan yang disebutkan, penampilan kuat sepanjang babak pertama memberi tim keunggulan yang memungkinkan mereka bersaing untuk menang, sekalipun keadaan tidak mudah menghadapi Inter Milan dan Elche.

Adapun menghadapi Real Betis, Real Madrid tidak memiliki keunggulan tersebut, dan hasil yang wajar adalah mereka tidak menemukan sesuatu yang melindungi dari kemerosotan yang muncul di babak kedua, hingga laga berakhir dengan kekalahan menyakitkan. Di sinilah muncul salah satu poin yang paling menjelaskan kontradiksi dalam penampilan tim.

Real Madrid tidak selalu menderita kelemahan menyeluruh sepanjang pertandingan, melainkan menderita ketidakmampuan mempertahankan level yang sama selama sembilan puluh menit. Tim mampu menampilkan babak pertama yang kuat dan meyakinkan, tetapi menghadapi kesulitan mempertahankan keunggulan itu ketika kondisi pertandingan berubah setelah jeda.

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Faktanya, Real Madrid bermain api dalam beberapa pekan terakhir, dan hal itulah yang membuat masalah ini kian berbahaya. Tim terkadang beralih dari menguasai pertandingan menjadi mempersulitnya, dari memaksakan ritme dengan kuat menjadi membiarkan lawan merebut kembali inisiatif, dan dari nyaris memastikan kemenangan menjadi menyaksikan keunggulannya lenyap di depan mata.

Singkatnya, Real Madrid menang di babak pertama secara meyakinkan, lalu kalah di babak kedua dengan cara yang sulit dijelaskan. Fluktuasi inilah yang sejauh ini membuat tim mampu selamat dari beberapa situasi, tetapi pada saat yang sama mengancam untuk mengubah pertandingan apa pun menjadi krisis jika mereka tidak mampu memperbaiki kelemahan tersebut.

Setiap kegagalan tambahan menghadapi Elche akan menjadi pukulan keras bagi perhitungan Real Madrid dalam perebutan gelar liga, terutama karena tim setelah itu bersiap menghadapi laga berat melawan Atletico Madrid di Stadion Wanda Metropolitano.

7 pertandingan mengungkap kontradiksi

Gambaran semakin jelas ketika melihat tujuh pertandingan terakhir Real Madrid, di antaranya enam laga di La Liga dan satu pertandingan di Liga Champions Eropa. Dalam empat pertandingan yang memperlihatkan kelemahan itu secara jelas, tim tidak mampu meraih kemenangan bila hanya menghitung hasil babak kedua, karena mereka kalah dari Elche, Inter Milan, dan Real Betis, sementara imbang melawan Rayo Vallecano.

Sebaliknya, Real Madrid mampu meraih kemenangan di babak kedua menghadapi Malaga, Real Sociedad, dan Espanyol, serta mencetak gol penentu melawan Real Sociedad. Hal ini menegaskan bahwa masalahnya bukanlah ketidakmampuan permanen untuk tampil bagus setelah jeda, melainkan kondisi fluktuasi tajam yang membuat tim tidak mampu menjamin level kendali yang stabil selama bagian kedua pertandingan.

Fluktuasi inilah yang terkadang meredakan intensitas masalah, tetapi pada saat yang sama membuatnya semakin sulit diprediksi. Dalam satu pertandingan, Real Madrid bisa memaksakan diri dan mematikan laga, sementara di pertandingan lain mereka bisa kehilangan kendali sepenuhnya dan memberi lawan peluang untuk bangkit.

Mourinho mengetahui masalahnya

Tampaknya Jose Mourinho memahami betul sifat krisis ini, sebagaimana terlihat dalam pernyataannya usai laga Elche, tetapi ia sejauh ini belum memberikan solusi jelas untuk mencegahnya terulang. Mourinho berkata: "Masalahnya jelas bagi saya. Ada pertandingan yang tampak sudah selesai, tetapi sebenarnya tidak. Satu-satunya penjelasan yang saya temukan adalah bahwa itu pertandingan mudah yang tidak kami tuntaskan. Pertandingan yang tidak kami tuntaskan, dan tampaknya kami beralih dari kemudahan menuju kehilangan kendali."

Ia menambahkan: "Stadion jenis ini, yang dipadati suporter luar biasa, membuat keadaan menjadi sulit. Hal baiknya adalah, meski dengan kesulitan ini, tim tetap bereaksi dan menang, dan itulah yang terpenting. Hal baik lainnya adalah tidak ada yang merasa bosan menyaksikan pertandingan Real Madrid, karena sangat menghibur."

Kata-kata Mourinho datang dengan nada yang mengandung sedikit gurauan, tetapi angka-angka sama sekali tidak tampak lucu. Di balik kesenangan dan sensasi, ada masalah nyata di babak kedua yang perlu diatasi sebelum berubah dari sekadar fluktuasi penampilan menjadi krisis yang berdampak langsung pada hasil dan ambisi Real Madrid.

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Barangkali sejauh ini Real Madrid berhasil menghindari sejumlah konsekuensi berkat apa yang mereka tampilkan di awal pertandingan, tetapi mengandalkan kekuatan babak pertama semata bukanlah strategi yang bisa dibangun sepanjang musim. Sepak bola tidak memberi tim jaminan permanen bahwa keunggulan dini akan melindungi mereka hingga peluit akhir.

Dan jika Real Madrid terus memberi lawan ruang serta waktu untuk kembali ke pertandingan setelah jeda, mereka bisa mendapati diri membayar harga mahal dalam laga-laga yang lebih sulit. Masalahnya, seperti kata Mourinho, jelas. Tetapi yang juga jelas adalah bahwa babak kedua sejauh ini belum bagus bagi Real Madrid, dan berlanjutnya skenario ini bisa membuat tim membayar harga kehilangan kendali di momen-momen yang tidak memberi ruang untuk memperbaiki keadaan.