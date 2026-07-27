Bagaimana Sikap Flick? Pengganti Alvarez Picu Perpecahan di Internal Barcelona

Barcelona terus melakukan pergerakan intensif untuk menuntaskan urusan penyerang baru, di mana pemain Argentina, Julian Alvarez, tetap menjadi target utama untuk memperkuat lini serang. Namun, di hadapan berbagai kesulitan yang terus dipaksakan oleh Atletico Madrid, Barca mulai menggarap rencana alternatif.

Menurut surat kabar Spanyol, "Sport", opsi merekrut Eli Junior Kroupi, penyerang Bournemouth, kini terbuka kembali, di mana Barcelona bahkan telah menanyakan kepada orang-orang dekat pemain tersebut mengenai syarat-syarat kontrak. Manajemen klub menyadari kebutuhan mendesak mereka akan seorang penyerang murni, dengan syarat nilai investasi tidak melampaui 100 juta euro.

Manajemen olahraga di klub Katalan itu mengalami perpecahan mengenai sejauh mana kelayakan transfer ini, di mana sekelompok pejabat yakin bahwa pemain tersebut mampu sukses dan bahwa ia benar-benar memenuhi kebutuhan pelatih Hansi Flick, yang telah menyatakan persetujuannya untuk merekrut Kroupi jika kedatangan Alvarez terhambat, terlebih pelatih Jerman itu menempatkan perekrutan seorang penyerang murni sebagai prioritas utamanya.

Flick memandang bahwa penting untuk merekrut seorang penyerang yang menekan dengan kuat pembangunan serangan lawan, dan itu adalah karakteristik yang dimiliki penyerang yang datang dari Lorient tersebut.

Di sisi lain, pihak lain di dalam manajemen olahraga menilai bahwa membayar 100 juta euro untuk seorang penyerang berusia 19 tahun merupakan keputusan yang mengandung risiko, meski Junior Kroupi menampilkan musim yang istimewa bersama Bournemouth dengan mencetak 13 gol dalam 35 pertandingan, dan menjadi penentu dalam mengantarkan tim meraih posisi istimewa di ajang Liga Primer Inggris, setelah anak-anak asuh Iraola mengakhiri kompetisi di peringkat keenam sehingga lolos ke Liga Europa.

Meski nilai 100 juta euro sesuai dengan tuntutan Bournemouth, Barcelona tidak akan menemukan tugas merekrut penyerang Prancis itu mudah jika keputusan akhir diambil, di mana manajemen klub Inggris tersebut menganggap bahwa kepergian bintang utama mereka pada waktu seperti ini akan mengacaukan perencanaan musim baru dan akan terlalu terlambat untuk menemukan pengganti yang sesuai, meskipun masih tersisa sebulan penuh sebelum bergulirnya Liga Inggris.

Eli Junior Kroupi, yang menonjol dengan efektivitas, kecepatan, keragaman, dan kerja kolektif, mendapat perhatian dari Manchester City dan Paris Saint-Germain. Namun, jika Barcelona bergerak serius menuju pemain internasional Prancis untuk timnas muda U-21 tersebut, mereka akan mendapatkan prioritas, mengingat pemain itu tidak termasuk dalam pilihan utama Enzo Maresca ataupun Luis Enrique, yang membuka peluang bagi Barca.