Bagaimana Cara Penentuan Grup di Piala Dunia FIFA?

Piala Dunia FIFA akan diperluas menjadi 48 tim menjelang turnamen 2026, yang berarti ini akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah kompetisi sepak bola dunia tersebut.

Tuan rumah bersama Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada lolos secara otomatis dan akan bergabung dengan 45 negara dari seluruh dunia yang semuanya telah berhasil melewati proses kualifikasi yang panjang.

Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang bagaimana pembagian grup Piala Dunia ditentukan menjelang kick-off besar-besaran.

Bagaimana grup Piala Dunia FIFA ditentukan?

Grup-grup Piala Dunia ditentukan melalui undian yang membagi 48 tim menjadi 12 grup yang masing-masing terdiri dari empat tim sebelum turnamen dimulai.

Tim-tim tersebut dibagi menjadi empat pot untuk pengundian. Tiga tuan rumah bersama, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, serta sembilan tim peringkat teratas FIFA masuk ke dalam Pot 1. Peringkat FIFA menentukan tiga pot berikutnya, yang berarti tim-tim dengan peringkat terendah semuanya berada di Pot 4.

Berikut adalah gambaran bagaimana pembagian pot untuk Piala Dunia 2026:

Pot 1: Kanada, Meksiko, AS, Spanyol, Argentina, Prancis, Inggris, Brasil, Portugal, Belanda, Belgia, Jerman

Pot 2 : Kroasia, Maroko, Kolombia, Uruguay, Swiss, Jepang, Senegal, Iran, Korea Selatan, Ekuador, Austria, Australia

Pot 3 : Norwegia, Panama, Mesir, Aljazair, Skotlandia, Paraguay, Tunisia, Pantai Gading, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi, Afrika Selatan

Pot 4: Yordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Selandia Baru, Bosnia dan Herzegovina, Swedia, Turki, Republik Ceko, Republik Demokratik Kongo, Irak

Pengundian kemudian dilakukan untuk menentukan grup dan juga jadwal pertandingan. Ketiga tuan rumah turnamen memiliki status khusus, dan posisi mereka telah ditentukan sebelumnya, untuk memastikan bahwa semua pertandingan mereka berlangsung di negara masing-masing.

Pengundian kemudian dilanjutkan dengan memasukkan tim-tim ke dalam grup pertama yang tersedia, sesuai aturan pengundian, berdasarkan urutan abjad.

Apa yang dimaksud dengan 'penentuan unggulan' dalam pengundian grup Piala Dunia?

FIFA memperkenalkan sistem baru untuk Piala Dunia 2026 yang diperluas, yang menggunakan sistem seeding bergaya tenis untuk pengundian. Sistem ini dirancang untuk memastikan tim-tim peringkat teratas FIFA tidak bertemu dalam turnamen hingga babak semifinal. Jalur khusus telah dirancang untuk menjaga agar tim-tim tersebut tidak bertemu hingga empat besar.

Empat tim dengan peringkat teratas FIFA untuk tahun 2026 adalah: Spanyol, Argentina, Prancis, dan Inggris. Tim-tim ini ditempatkan di bagian yang berbeda dalam undian untuk babak gugur guna memastikan mereka tidak bertemu. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan kompetitif dalam kompetisi.

Apakah ada batasan?

Ada beberapa batasan lain dalam undian. Dua negara dari konfederasi yang sama tidak boleh saling berhadapan di fase grup awal. Misalnya, Brasil dan Argentina (CONMEBOL) tidak boleh berada di grup yang sama, begitu pula Panama dan Amerika Serikat (CONCACAF).

Namun, ada satu pengecualian terkait tim-tim dari Eropa. Sebanyak 16 tim dari UEFA lolos ke putaran final, yang berarti tidak mungkin untuk menghindari pertarungan antar tim-tim tersebut. Oleh karena itu, setiap grup berisi setidaknya satu, tetapi tidak lebih dari dua tim UEFA.

Apa itu 'Grup Kematian'?

"Grup Neraka" adalah istilah yang sudah sangat dikenal di dunia sepak bola dan merupakan hal yang ingin dihindari oleh para penggemar sepak bola jika menyangkut tim kesayangan mereka.

Istilah ini merujuk pada situasi di mana sebuah tim tergabung dalam satu grup bersama tiga pesaing kuat lainnya. Karena biasanya hanya dua tim yang bisa lolos, hal ini meningkatkan kemungkinan dua tim lainnya tersingkir lebih awal dan turnamen kehilangan beberapa tim besar di babak awal.

Beberapa contoh terbaru termasuk pada tahun 2022 ketika Spanyol menghadapi Jerman, Kosta Rika, dan Jepang. Kosta Rika akhirnya memuncaki grup, meskipun dihancurkan 7-0 oleh Spanyol. La Roja berada di posisi kedua yang berarti tersingkir lebih awal bagi Jerman dan Jepang.

Penyerang Jerman, Thomas Muller, dengan jelas menyatakan betapa merugikannya tersingkirnya timnya dari turnamen ini.

“Ini benar-benar bencana,” katanya kepada wartawan. “Ini sangat menyakitkan bagi kami karena hasil kami seharusnya cukup [jika Spanyol tidak kalah dari Jepang]. Ini perasaan tak berdaya. Jika itu adalah pertandingan terakhir saya untuk Jerman, itu telah menjadi kesenangan yang luar biasa, terima kasih banyak.”

Grup Kematian terkenal lainnya terjadi pada tahun 1982 ketika tiga mantan juara dunia, Argentina, Italia, dan Brasil, tergabung dalam grup babak kedua. Hanya satu tim yang berhasil lolos ke semifinal, yang berarti kekecewaan bagi pesaing lainnya.

Mbappe, Mane & Haaland akan Bertemu di Piala Dunia 2026

Di Piala Dunia 2026, Grup I secara luas dianggap sebagai salah satu yang tersulit. Prancis asuhan Kylian Mbappe akan menghadapi tim Senegal yang dipimpin oleh Sadio Mane dan Norwegia asuhan Erling Haaland. Tim keempat telah dikonfirmasi sebagai Irak – tim lain yang berpotensi menjadi batu sandungan.

Pelatih Prancis, Didier Deschamps, menyadari bahwa timnya menghadapi tugas berat untuk lolos ke babak gugur

“Ini salah satu grup tersulit, kalau bukan yang paling sulit,” katanya kepada L’Equipe. “Senegal adalah tim nasional yang tangguh. Dan saya tidak akan mengatakan hal yang berbeda tentang Norwegia setelah penampilan mereka di babak kualifikasi. Mereka termasuk salah satu tim terbaik di Eropa. Kami tentu saja memiliki ambisi, tapi dengan kerendahan hati yang diperlukan. Kami harus tampil baik sejak awal sebelum memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya.”