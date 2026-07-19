Bagaimana cara menghentikan Messi?.. Roberto Carlos menanggapi

Legenda sepak bola Brasil, Roberto Carlos, tampil dalam sesi wawancara singkat menjelang final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina.

Stadion "MetLife" di New York akan menjadi tuan rumah pertandingan final Piala Dunia 2026 pada Minggu malam ini, di mana Spanyol berupaya meraih gelar juara untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, sementara Argentina berambisi memenangkan Piala Dunia keempatnya.

Saat ditanya dalam wawancara dengan jaringan “BeIN Sports” menjelang final, bagaimana cara menghentikan Messi, Carlos menjawab sambil tertawa: “Tidak mungkin menghentikannya.”

Ia menambahkan: “Messi sudah lama menjadi pemain terbaik di dunia. Mungkin timnas Spanyol akan memulai dengan strategi taktis, tetapi sulit untuk mempertahankannya dan berhasil menghadapinya.”

Mengenai Piala Dunia yang untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 tim, mantan bintang Real Madrid itu mengatakan: “Kami mengucapkan selamat kepada FIFA atas sistem baru dan kesuksesan turnamen ini. Turnamen ini telah memperkenalkan tim-tim baru seperti Curaçao, Haiti, dan Cape Verde kepada kita. Inilah sepak bola modern.”