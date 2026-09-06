Badai gol menghapus penyesalan Barcelona atas transfer Alvarez

Baru empat pekan bergulir, tetapi itu sudah cukup untuk memastikan bahwa Barcelona adalah kandidat terkuat untuk merebut gelar La Liga, setelah menjuarainya dalam dua edisi terakhir.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa manajemen olahraga yang dipimpin Deco menyerahkan kepada Hansi Flick sebuah daftar pemain yang istimewa, setelah bursa transfer musim panas yang luar biasa, dan pelatih Jerman itu memberikan tim yang hebat ini kilau yang lebih besar.

Di Mestalla, Barcelona meraih kemenangan lima gol untuk ketiga kalinya dalam empat pekan, hingga mencapai 17 gol dalam 4 pertandingan, untuk menepis keraguan yang mungkin dipicu oleh kepergian Lewandowski dan Ferran Torres, serta gagalnya perekrutan Julian Alvarez.

Kemungkinan besar Barcelona akan mencoba merekrut penyerang Argentina itu lagi di masa depan, karena sang pemain masih merasa muak dengan situasinya di Atletico Madrid, tetapi untuk saat ini tidak ada seorang pun di Camp Nou yang menyesal tidak merekrutnya.

"Sport" menjelaskan bahwa Flick menciptakan penyerang bayangan yang diperankan oleh Raphinha, dan pemain itu memberikan kontribusi yang istimewa dalam peran tersebut.

Pemain Brasil itu mencetak 6 gol hingga menjadi pencetak gol terbanyak di kompetisi ini, dan mendapat dukungan yang baik dari pemain lain seperti Fermin Lopez dan Lamine Yamal, yang masing-masing mencetak 4 gol.

Fermin Lopez memulai musim ini dengan sangat baik setelah menjalani musim panas yang buruk akibat cedera yang tidak menguntungkan yang membuatnya absen dari Piala Dunia.

Sedangkan Yamal kembali berbahagia lagi, di mana ia mencetak dua gol pertamanya musim ini pada Senin lalu melawan Rayo Vallecano, dan mengulangi hal itu dengan mencetak dua gol lain di Mestalla.

Untuk saat ini, Barcelona di bawah pimpinan Flick adalah satu-satunya tim yang meraih poin 12 penuh yang tersedia di La Liga, dan mulai memaksakan dominasinya atas para pesaingnya.

Namun, musim ini masih di awal dan banyak hal bisa berubah, tetapi Barcelona sudah unggul 3 poin atas Real Madrid setelah kekalahan tim asuhan pelatih Jose Mourinho melawan Real Betis, sementara Atletico Madrid sudah kehilangan 5 poin.

Tim Los Rojiblancos membenarkan sikapnya bahwa mereka tidak ingin menjual Julian Alvarez ke Barcelona agar tidak memperkuat barisan pesaing langsung, tetapi Atletico justru sudah tertinggal setelah 4 pekan, akibat kehilangan poin melawan Villarreal dan Athletic Bilbao.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora