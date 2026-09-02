Babadi menemukan jalan keluar setelah kariernya mandek di PSV

Isaac Babadi meninggalkan PSV, demikian diumumkan klub asal Eindhoven itu pada Rabu melalui situs resminya. Gelandang berusia 21 tahun itu akan bermain untuk Sparta Rotterdam dengan status pinjaman hingga akhir musim, dan klub tersebut juga mendapatkan opsi pembelian.

"PSV mendoakan Babadi meraih banyak kesuksesan di Sparta," demikian tertulis dalam pernyataan singkat tersebut. Gelandang muda itu masih terikat kontrak dengan PSV hingga setelah berakhirnya musim 2027/28.

Di Philips Stadion, gelandang 21 tahun itu tidak mendapat banyak waktu bermain. Karena itu, Babadi diizinkan hengkang oleh PSV. Pada Selasa, Voetbal International sudah melaporkan bahwa baik Fortuna Sittard maupun Sparta sama-sama tertarik merekrutnya, dengan klub terakhir menjadi destinasi baru sang pemain.

"Dalam diri Isaac, kami mendatangkan pemain serbabisa ke Sparta. Isaac bisa bermain baik di lini tengah maupun di sisi sayap, meski ia lebih sering memainkan pertandingan sebagai 'nomor sepuluh'," kata direktur teknik Gerard Nijkamp di situs Sparta mengenai kedatangan Babadi.

"Dengan umpan terobosannya, dribel, dan visi bermainnya, Isaac menambah kualitas dan kreativitas ke skuad Sparta. Kami senang bisa menyambut Isaac dengan status pinjaman, disertai opsi pembelian, dan menantikan untuk bekerja secara intensif bersama sepanjang musim ini," ujar Nijkamp, yang sangat gembira dengan tambahan Babadi untuk musim ini.

Sejauh ini, Babadi telah memainkan 35 pertandingan resmi untuk tim utama klub. Dari jumlah itu, ia mencetak tiga gol dan satu assist.

Saat ini, ia memang sangat jarang masuk dalam rencana Peter Bosz. Bahkan, pertandingan terakhirnya untuk tim utama PSV dimainkan pada Mei tahun lalu.

Hal itu juga berkaitan dengan fakta bahwa Babadi dipinjamkan ke Royal Antwerp FC pada musim lalu. Untuk klub tersebut, ia mencatatkan 21 pertandingan resmi.