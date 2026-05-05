AZ terancam kehilangan Peer Koopmeiners: dua klub sangat tertarik

AZ terancam kehilangan Peer Koopmeiners setelah musim ini berakhir. Jurnalis transfer Mounir Boualin dari Soccernews mengetahui bahwa VfB Stuttgart dan Bologna sangat tertarik pada gelandang tersebut. Selain itu, ada juga minat dari Italia terhadap Wouter Goes.

Koopmeiners, yang berusia 26 tahun pada hari Senin, menempuh pendidikan di akademi AZ, di mana ia, berbeda dengan kakak laki-lakinya Teun (28), membutuhkan waktu untuk menembus tim utama. Oleh karena itu, masa peminjamannya di Excelsior dan Almere City tidaklah mengejutkan.

Setelah masa peminjamannya di Almere, prospek Koopmeiners di AZ berubah drastis. Gelandang yang berorientasi pada pertahanan ini kini tak terpisahkan dari susunan pemain AZ dan baru-baru ini bersama rekan-rekannya dinobatkan sebagai juara Piala KNVB.

"Saya rasa akan ada banyak hal yang terjadi di AZ," kata Boualin. "Kees Smit hampir pasti akan hengkang, begitu pula Troy Parrott. Dia menjadi incaran banyak klub Liga Premier."

"Tapi kita juga harus memikirkan Wouter Goes, karena dia juga banyak diminati. Terutama dari Italia. Saya juga berpikir dia cocok di sana. Dan Peer Koopmeiners, seorang gelandang yang tampil sangat baik."

"Dia masuk dalam daftar banyak klub, dan dari yang saya dengar, dari Italia ada Bologna dan dari Jerman ada VfB Stuttgart, dua klub yang sangat intensif memantaunya. Mereka kemungkinan besar akan mengajukan tawaran konkret untuknya." Koopmeiners memiliki kontrak hingga pertengahan 2028 di Stadion AFAS.

Gelandang-gelandang Belanda umumnya tampil sangat baik di Serie A dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya Jerdy Schouten (Bologna), Marten de Roon (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan), dan Teun Koopmeiners (Atalanta/Juventus) yang membuat atau telah membuat kesan besar di sana.