Wouter Goes tetap setia kepada AZ. Klub Alkmaar itu mengumumkan melalui kanal resmi bahwa bek tengah tersebut telah memperpanjang kontraknya selama dua tahun dan kini terikat hingga pertengahan 2030.

Goes pindah pada 2016 dari akademi Ajax ke akademi AZ dan tampaknya tidak akan menyesali keputusan itu. Bek tersebut telah berkembang menjadi pemain inti di AFAS Stadion.

Pemain asal Amsterdam yang kini berusia 22 tahun itu menjalani debutnya di tim utama AZ pada awal 2023 dan sekarang sudah tak tergantikan lagi di lini pertahanan. Ia bahkan masih tampil apik pada Minggu dalam Johan Cruijff Schaal melawan PSV (0-4).

Goes kini sudah mencatatkan 125 pertandingan untuk AZ 1. Pelatih Leeroy Echteld sudah membocorkan pada Minggu bahwa kabar baik akan segera datang. "Kalau semuanya berjalan baik, Goes sudah sangat jauh dalam negosiasi untuk bertahan di klub."

"Bagi saya, yang paling penting adalah saya merasa masih bisa berkembang lebih jauh di sini, sebagai pemain maupun sebagai manusia," kata Goes seperti dikutip kanal resmi AZ. "Saya tumbuh besar di sini dan pada akhirnya menjadi seorang pria. Untuk itu saya sangat berterima kasih kepada klub."

"Saya ingin menjadi teladan setiap hari bagi para pemain muda dan mengambil tanggung jawab yang semakin besar. Kami memiliki angkatan yang bagus dengan banyak pemain dari akademi sendiri dan saya berharap kami masih bisa menciptakan sesuatu yang sangat indah bersama," ujar Goes.

Diperkirakan, selain Goes, Peer Koopmeiners juga akan bertahan lebih lama. Gelandang itu, yang sempat mendapat minat konkret dari Club Brugge, saat ini masih terikat hingga pertengahan 2028.

Sementara itu, partner Goes di jantung pertahanan, Alexandre Penetra, sudah meninggalkan AFAS Stadion. Pemain Portugal itu dipinjamkan ke klub Turki, Çorum FK, yang juga menyertakan opsi pembelian.