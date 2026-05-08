AZ mengambil keputusan final mengenai kelanjutan Leeroy Echteld sebagai pelatih

Leeroy Echteld telah memperpanjang kontraknya bersama AZ selama dua tahun. Pelatih kepala tersebut akan tetap membela klub asal Alkmaar hingga pertengahan 2028, demikian diumumkan klub melalui saluran resmi mereka.

Di tengah musim ini, Echteld mengambil alih jabatan sebagai pelatih interim menggantikan Maarten Martens yang dipecat.

Echteld berhasil membawa timnya meraih gelar Eurojackpot KNVB Beker, dengan mengalahkan NEC di final dengan skor telak 5-1.

Sebelumnya, Echteld pernah menjabat sebagai asisten pelatih di AZ dan PEC Zwolle. Ia juga pernah bekerja sebagai asisten Michael Reiziger di tim Jong Oranje. Sebagai pelatih kepala, ia pernah menangani De Treffers dan Jong Paris Saint-Germain.

“Sejak saat penunjukan saya, saya telah menetapkan dua hal: bekerja keras setiap hari dan menikmatinya. Saya senang bekerja bersama para pemain setiap hari dan melihat perkembangan mereka. Tentu saja, memenangkan piala adalah puncak yang mutlak. Dengan itu, para pemain telah mencatatkan diri mereka dalam buku sejarah,” kata Echteld di situs web AZ.

“Di sisi lain, saya melihat masih banyak potensi di dalam tim ini. Di antara hal-hal lain, kami ingin menjadi lebih konsisten dalam jangka panjang. Saya bangga bahwa klub telah menyatakan kepercayaan kepada saya. Bersama staf, jajaran teknis, dan para pemain, kami ingin menutup musim ini dengan baik agar kemudian dapat mempersiapkan diri untuk musim baru yang semoga kembali bersejarah.”