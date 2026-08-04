AZ mengajukan tawaran jutaan euro kepada FC Groningen

AZ akan kembali mendatangi FC Groningen untuk Thom van Bergen, demikian dilaporkan Voetbal International. Klub asal Alkmaar itu sebelumnya sudah melakukan upaya serius pada musim panas ini untuk memboyong sang striker, tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Kabarnya, tawaran pertama itu sudah mencapai sekitar lima juta euro, tetapi Groningen menilainya belum cukup. Belum jelas berapa nilai yang kini siap dikeluarkan AZ untuk Van Bergen, tetapi menurut VI, klub tersebut tampaknya bersedia untuk ‘lebih mendekati harga yang diminta’ Groningen.

Van Bergen sendiri menyambut baik kemungkinan pindah ke AZ. Striker itu mencetak sembilan gol di Eredivisie musim lalu dan merasa ini saatnya mengambil langkah baru dalam kariernya. Pemain tim nasional muda Belanda itu menyerahkan urusan ini kepada kedua klub.

Ketertarikan baru AZ terhadap Van Bergen tampaknya mengindikasikan bahwa Troy Parrott sedang menuju pintu keluar. Striker asal Irlandia itu diminati sejumlah klub luar negeri, dengan West Ham United saat ini berada di posisi terdepan. Namun, klub yang terdegradasi itu harus menebusnya dengan 30 juta euro.

Sementara itu, AZ sudah menyatakan bahwa Mexx Meerdink akan menjadi striker utama pada musim depan. Di belakangnya, pelatih Leeroy Echteld juga masih memiliki Jizz Hornkamp, Bendegúz Kovács, dan Sem van Duijn. Van Bergen berarti harus bersaing dengan mereka.

Bagi Groningen, kepergian Van Bergen akan menjadi kehilangan besar. Musim lalu, striker pekerja keras itu bahkan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini di Trots van het Noorden.