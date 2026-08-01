AZ memicu kejengkelan; Koopmeiners tampaknya bisa melupakan transfer

Peer Koopmeiners tampaknya harus melupakan transfer ke Club Brugge. Menurut jurnalis Mounir Boualin, klub papan atas Belgia itu kesal dengan sikap AZ, sehingga besar kemungkinan mereka akan beralih ke alternatif lain.

De Telegraaf melaporkan pada Sabtu bahwa AZ meminta maksimal 17 juta euro untuk Koopmeiners. Angka itu dinilai terlalu tinggi bagi Club Brugge, sehingga pembicaraan antara kedua klub pun menemui jalan buntu.

Gelandang berusia 26 tahun itu sempat dikaitkan dengan VfB Stuttgart dan Bologna pada awal Mei, dan belakangan ini dengan Club Brugge. Namun, menurut De Telegraaf, raksasa Belgia itu kini beralih ke Freddie Potts, gelandang berusia 22 tahun milik West Ham United.

Boualin memperkirakan perpanjangan kontrak di AZ kini tiba-tiba menjadi jauh lebih realistis. Saat ini, Koopmeiners masih terikat kontrak di Alkmaar hingga pertengahan 2028.

Koopmeiners berbicara pada konferensi pers Jumat menjelang duel perebutan Johan Cruijff Schaal melawan PSV mengenai minat dari Brugge. "Memang benar ada pembicaraan, tetapi itu terutama ada di tangan klub. Saya tidak akan berbicara soal nominal," demikian kutipannya yang dimuat antara lain oleh Voetbal International.

"Saya tidak punya perasaan buruk terhadap AZ, karena ada rasa saling menghormati. Saya juga ingin menyikapinya dengan baik," ujar sang gelandang, yang untuk sementara tampaknya akan tetap bermain untuk klub Alkmaar tersebut.

Koopmeiners menimba ilmu di akademi AZ dan menjalani debut di tim utama pada 2021. Di tengah periode itu, ia sempat dipinjamkan ke Excelsior dan Almere City FC, dan sudah cukup lama menjadi sosok andalan di lini tengah.