Jari De Busser pindah dari Go Ahead Eagles ke AZ, demikian diumumkan klub asal Alkmaar tersebut melalui saluran resmi mereka. Kiper berusia 26 tahun itu menandatangani kontrak hingga pertengahan 2031 di Stadion AFAS.

"Saya sangat senang bisa berada di sini," kata sang kiper sendiri di situs web klub barunya. “Bersama pacar saya, saya sudah sedikit menjelajahi kota ini. Lingkungannya indah dan tentu saja saya sudah mengenal stadion ini dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Sejak awal, saya langsung merasakan sambutan hangat dari klub ini. AZ terasa seperti klub keluarga yang tumbuh secara bertahap, namun pada saat yang sama tidak melupakan akarnya."

"Selama bertahun-tahun, AZ telah membantu banyak pemain untuk terus berkembang dan melangkah ke level yang lebih tinggi. Hal itu sangat menarik bagi saya. Saya selalu memiliki ikatan khusus dengan AZ dan kini menjadi bagian darinya, rasanya sangat istimewa."

Rabu lalu, jurnalis transfer Mounir Boualin telah melaporkan bahwa pahlawan piala berusia 26 tahun ini akan pindah ke Alkmaar dengan nilai transfer ‘beberapa juta’. Selama dua tahun terakhir, De Busser telah tampil sebanyak 65 kali sebagai penjaga gawang di Go Ahead.

Di dalam klub Alkmaar, ada kepercayaan yang besar terhadap kualitas De Busser. Ia dipandang sebagai kiper berpengalaman dan stabil yang mampu bersaing dengan Rome-Jayden Owusu-Oduro. AZ ingin semakin meningkatkan persaingan di posisi tersebut.

Go Ahead mendatangkan kiper ini dari Lommel SK pada tahun 2024 tanpa biaya transfer. Langkah tersebut terbukti sangat tepat, karena De Busser dengan cepat berkembang menjadi pemain kunci sekaligus favorit penonton di De Adelaarshorst.

Dengan penampilannya, De Busser juga memberikan kontribusi penting bagi kemenangan klub di ajang piala. Musim lalu pun, ia hampir selalu menjadi pilihan utama dan tampil dalam 46 pertandingan resmi.