Aymen Sliti akan segera meninggalkan Feyenoord

Beberapa klub telah menghubungi Feyenoord terkait Aymen Sliti. Berita tersebut diungkap oleh situs penggemar FR12 pada hari Jumat.

Feyenoord bersedia mempertimbangkan peminjaman pemain sayap berusia 20 tahun tersebut, yang masih terikat kontrak di De Kuip hingga pertengahan 2029.

Hingga saat ini, Sliti telah tampil dalam 28 pertandingan resmi bersama tim utama Feyenoord. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia mencetak dua gol dan memberikan dua assist.

Direktur teknis Devy Rigaux berencana meminjamkan Sliti agar ia bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak dan terus mengembangkan kemampuannya.

Saat ini, beberapa klub telah menunjukkan minat, dan diperkirakan keputusan akan diambil dalam waktu dekat.

Sliti dinilai bernilai 2 juta euro oleh Transfermarkt. Feyenoord merekrutnya dari FC Twente pada tahun 2020.

Awal pekan ini, Jaden Slory (21) telah dipinjamkan ke Willem II. Feyenoord kemungkinan juga akan meminjamkan Shiloh 't Zand (23) ke Fortuna Sittard, namun dengan opsi pembelian.