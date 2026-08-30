Ayase Ueda dipastikan hengkang dari Feyenoord

Ayase Ueda akan meninggalkan Feyenoord untuk bergabung dengan LOSC Lille, demikian dilaporkan De Telegraaf. Klub papan atas Prancis itu membayar setidaknya dua puluh juta euro untuk mesin gol Rotterdam tersebut, yang dengan begitu akhirnya mendapatkan transfer yang diinginkannya tepat sebelum bursa ditutup.

Sebelumnya pada Minggu, Algemeen Dagblad juga melaporkan bahwa Lille memiliki minat serius kepada Ueda. Surat kabar itu saat itu masih belum memastikan tujuan akhirnya, tetapi menurut De Telegraaf dan Feyenoord Transfermarkt, kini sudah dipastikan bahwa penyerang berusia 28 tahun itu akan pindah ke Prancis.

Bagaimana detail pasti kesepakatan finansial antara Feyenoord dan Lille, masih belum jelas.

Setelah pertandingan melawan ADO Den Haag, Voetbal International sudah mengungkapkan bahwa Ueda diperkirakan telah memainkan laga terakhirnya untuk Feyenoord. Dalam waktu lama tidak ada minat konkret untuk sang striker, tetapi Lille kini sudah menuntaskan langkahnya.

Ueda masih tampil pada Minggu siang di De Kuip melawan ADO Den Haag. Penyerang Jepang itu mencetak gol dan membantu Feyenoord meraih hasil imbang 2-2 lewat golnya.

Sang striker tampil menonjol sepanjang musim lalu. Ueda menjadi top skor Eredivisie dan kini tampaknya memanen hasil dari musim kuatnya itu dengan transfer ke Lille.

Di klub Prancis itu, Ueda juga akan tetap tampil di panggung tertinggi Eropa. Lille juga bermain di Liga Champions musim ini.

Sebelumnya pada periode transfer ini, Fenerbahçe juga menunjukkan minat serius kepada striker Feyenoord itu. Namun setelah klub Turki tersebut merekrut Romelu Lukaku, kabar tersebut mereda.