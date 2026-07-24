Lamine Yamal, bintang Barcelona, tengah menjalani hari-hari yang penuh kebahagiaan dan kepuasan, setelah mewujudkan salah satu mimpinya yang paling cemerlang di usia 19 tahun, yaitu meraih gelar Piala Dunia 2026 bersama timnas Spanyol.

Perjalanan Yamal di Piala Dunia sama sekali tidak mudah, terlebih karena ia bergabung dengan pemusatan latihan timnas Spanyol dalam kondisi masih memulihkan diri dari cedera otot hamstring kiri.

Surat kabar "Sport" memuat pernyataan ayah Yamal, Mounir Nasraoui, yang ia sampaikan kepada Mundo Deportivo, di mana ia berkata, "Sejak saat ia dilahirkan, aku sudah tahu bahwa ia akan menjadi bintang. Setiap ayah merasakan hal itu, dan setiap ayah berharap anaknya menjadi yang terbaik."

Nasraoui menegaskan bahwa salah satu tujuan utamanya dalam hidup adalah melihat Lamine bahagia, baik di dalam lapangan hijau maupun di luarnya.

Ayah sang pemain menambahkan sambil memuji putranya, "Ia adalah yang terbaik dalam segala hal, bukan hanya dalam sepak bola, tetapi juga dalam cinta, sebagai seorang manusia, dan dalam segala urusan. Alasan utamanya adalah karena ia mendapat berkah dari Allah, yang merupakan hal yang sangat penting dan harus disyukuri."

Mengenai kehidupan di lingkungan Rocafonda, ia berkomentar, "Lingkungan ini adalah yang terbaik di dunia dan di Spanyol, karena kami semua setara dan membawa kasih sayang yang sama untuk semua orang. Hidup Rocafonda 304, ia adalah simbol dan rujukan bagi semua orang."

Ia juga menyinggung tentang foto terkenal yang menyatukan Lamine dan Lionel Messi, dalam sebuah kampanye surat kabar Sport bekerja sama dengan organisasi UNICEF pada 2007.

Mounir Nasraoui berkata, "Mungkin justru Lamine yang memberikan berkah kepada Messi, karena foto itu hanyalah sebuah kebetulan indah dalam hidup."