Jeffrey Lang memperkirakan Noa Lang akan memainkan peran penting di Piala Dunia. Jika timnas Belanda ingin melaju jauh, penyerang sayap tersebut harus sering diturunkan, demikian pesan yang ditujukan kepada pelatih kepala Ronald Koeman.

Lang tetap duduk di bangku cadangan selama 90 menit saat Oranje menghadapi Jepang (2-2) pada hari Minggu. Koeman memilih Crysencio Summerville (kanan) dan Cody Gakpo (kiri) di sayap, serta memasukkan Memphis Depay dan Brian Brobbey sebagai pemain pengganti setelah babak kedua dimulai.

Bahwa Lang tidak akan menjadi starter melawan Jepang, tampaknya sudah jelas sejak masa persiapan Piala Dunia. Pemain sayap Napoli ini merupakan salah satu dari sedikit pemain internasional yang tidak diturunkan dalam laga persahabatan melawan Aljazair (kalah 0-1) dan Uzbekistan (menang 2-1).

Lang senior akan membahas peran putranya di timnas Belanda pada hari Rabu bersama Radio 538. “Saya rasa Noa tidak kalah dari para pemain yang saat ini menempati posisinya. Selain itu, Noa juga mampu bermain di beberapa posisi.”

“Hanya saja, dia tidak selalu mendapat dukungan dari beberapa orang di timnas Belanda. Karena dia memang anak yang unik. Tapi itu tidak masalah. Saya selalu bilang: biarkan kakimu yang berbicara,” tambah ayah optimis dari pemain internasional Oranje tersebut.

Terlepas dari segalanya, Jeffrey Lang tetap percaya bahwa Belanda akan tampil kuat di Piala Dunia dan memberikan saran kepada Koeman dalam konteks tersebut. “Saya berharap kita bisa melaju jauh. Ada negara-negara yang lebih baik, saya jujur soal itu. Dan kita lihat saja nanti.”

“Semoga kita bisa lolos dari babak penyisihan grup dan kemudian melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan semoga Noa banyak bermain, karena dengan begitu mereka punya peluang,” pungkasnya sambil tetap berharap mantan penyerang PSV itu akan memainkan peran penting di Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.