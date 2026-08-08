Ayah Lionel Messi meninggal dunia pada usia 68 tahun

Newell's Old Boys, klub masa muda putranya Lionel dari Rosario, mengonfirmasi kematian Jorge Messi pada Sabtu sore. Ia tutup usia pada 68 tahun.

"Pendampingannya yang terus-menerus dan peran kepemimpinannya di balik layar sangat menentukan untuk mendukung setiap langkah Lionel, dari awal kariernya hingga mencapai kejayaan tertinggi di sepak bola dunia. Terima kasih karena telah mengajarinya mencintai warna-warna ini," demikian bunyi pernyataan Newell's Old Boys.

Jorge Messi mendampingi putranya yang terkenal di seluruh dunia itu, yang pernah pindah dari Newell's Old Boys ke FC Barcelona saat masih berusia 13 tahun, sepanjang kariernya sebagai penasihat. Sudah diketahui saat Piala Dunia terbaru di Amerika Utara bahwa kondisi kesehatan Messi senior memburuk. Keluarga saat itu menyampaikan, "bahwa Jorge Messi saat ini berada dalam krisis kesehatan. Ia berada di bawah pengawasan medis dan mengalami kemajuan sesuai dengan kemampuannya."

Pembawa acara televisi Florencia Pena pada awal Piala Dunia secara keliru mengumumkan kematian ayah Messi dalam siaran langsung di layanan streaming Luzu TV. Belakangan ia menjelaskan bahwa ia menerima informasi keliru itu dari tim produksi dan menganggapnya dapat dipercaya. "Saya meminta maaf kepada keluarga Messi atas masa sulit yang sedang mereka jalani. Saya sangat menyesal telah ikut menambah penderitaan ini," tulis Pena di Instagram sambil menyatakan penyesalannya dan mengundurkan diri dari pekerjaannya di Luzu TV.

Jorge Messi, lahir pada 1958, awalnya bekerja di sebuah pabrik baja. Ketika ia menyadari bakat besar putra ketiganya, Lionel, ia memusatkan perhatian pada pengembangan kariernya. Lionel yang bertubuh kecil pindah ke akademi muda FC Barcelona pada usia 13 tahun, menjalani terapi hormon, menjadi pesepak bola profesional pada usia 17 tahun, dan membentuk era terbesar klub itu; antara 2009 dan 2015, Barca menjuarai Liga Champions tiga kali. Messi memenangkan Ballon d'Or delapan kali dan bersama Cristiano Ronaldo menjadi pemain yang paling menentukan bagi generasinya.

Jorge Messi, ayah dari empat anak, menegosiasikan kontrak-kontrak besar putranya, termasuk saat kepindahan Lionel Messi ke Paris Saint-Germain (2021) dan dua tahun kemudian ke Inter Miami.