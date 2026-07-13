Ayah bintang Afrika Selatan: Kami menunggu hasil otopsi

Polisi telah membuka penyelidikan atas kematian pemain tim nasional Afrika Selatan, Jaden Adams, setelah jenazahnya ditemukan pada akhir pekan lalu di sebuah properti di Kota Cape Town.

Adams, yang berusia 25 tahun, meninggal dunia hanya dua minggu setelah berperan dalam membawa tim nasional Afrika Selatan lolos ke babak gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Pihak berwenang belum mengungkap penyebab kematiannya.

Polisi, dalam pernyataan yang dikirimkan kepada kantor berita "Associated Press", mengatakan: "Polisi Cape Town Tengah, pada hari Sabtu, membuat laporan penyelidikan setelah menemukan jenazah seorang pria berusia 25 tahun."

Mereka menambahkan: “Kondisi seputar kejadian ini masih dalam penyelidikan.”

Polisi menjelaskan bahwa jenazah tersebut ditemukan di dalam sebuah properti di kawasan Schutteklov, Kota Cape Town, sekitar pukul 11 pagi pada hari Sabtu, tanpa mengungkapkan rincian lebih lanjut.

Juanito Adams, ayah sang pemain, menegaskan dalam pernyataannya kepada stasiun televisi “eNCA” Afrika Selatan, kemarin Minggu, bahwa keluarga masih menunggu hasil otopsi jenazah, dan hingga saat ini belum membuat pengaturan apa pun terkait pemakaman.

Juanito Adams mengatakan: “Seperti yang kalian semua tahu, ini adalah kematian yang mendadak. Keluarga sedang berjuang untuk menerima apa yang telah terjadi.”

Ia menambahkan: “Tidak akan mudah untuk melangkah maju. Orang-orang mengatakan bahwa seiring berjalannya waktu, semuanya akan menjadi lebih mudah, tetapi sebenarnya tidak demikian; kita hanya belajar bagaimana hidup berdampingan dengan kenyataan ini.”

Adams tampil dalam ketiga pertandingan timnas Afrika Selatan di babak penyisihan grup, selama penampilan terbaik tim tersebut di Piala Dunia, namun ia tidak ikut bermain dalam kekalahan 1-0 melawan Kanada di babak 32 besar pada 28 Juni.

Pertandingan Inggris melawan Norwegia dan Argentina melawan Swiss di babak perempat final Piala Dunia, pada hari Sabtu, diisi dengan hening selama satu menit dan penghormatan untuk mengenang Adams.