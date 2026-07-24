Pelatih baru Chelsea, Xabi Alonso, menerima pukulan dini pada masa persiapan menuju musim mendatang, setelah dua rekrutan anyar absen dari daftar tim yang bertolak ke tur pramusim di Australia dan Asia.

Chelsea mengumumkan keberangkatan 27 pemain ke Kota Sydney, Australia, untuk menjalani kamp persiapan. Daftar tersebut mencakup bek Marco Palestra, rekrutan musim panas terbaru tim, yang bergabung dari Atalanta dengan nilai 43 juta pound sterling.

Sebaliknya, daftar itu tidak mencantumkan duo Emanuel Emegha dan Geovany Quenda, meski keduanya telah resmi terikat dengan Chelsea selama periode transfer musim panas saat ini.

Klub asal London itu sebelumnya telah merampungkan kesepakatan dengan Strasbourg dan Sporting Lisbon terkait kepindahan kedua pemain sebelum musim panas dimulai, tetapi bergabungnya mereka secara efektif ke skuad tim baru terjadi pada periode saat ini.

Cedera menyingkirkan Emegha dan absennya Quenda yang misterius

Menurut surat kabar Inggris "The Sun", penyerang asal Belanda Emanuel Emegha yang berusia 23 tahun mengalami cedera hamstring dalam laga uji coba tertutup melawan Bromley, tim yang berkompetisi di Divisi Satu Inggris, yang berakhir dengan kemenangan Chelsea tiga gol tanpa balas.

Adapun kondisi pemain asal Portugal Geovany Quenda, sayap kanan berusia 19 tahun, masih belum jelas hingga kini, mengingat belum diungkapnya penyebab absennya dari daftar tur pramusim.

Kendati pukulan dini ini melanda rencana Alonso, kedua pemain itu masih memiliki peluang untuk bergabung dengan tim selama tur di waktu berikutnya, jika kondisi mereka membaik.

Absen karena Piala Dunia

Sejumlah pemain inti juga absen dari tur ini akibat keikutsertaan mereka pada babak-babak lanjutan Piala Dunia, dipimpin oleh Morgan Rogers, yang baru saja pindah ke Chelsea dari Aston Villa dalam transaksi senilai 117 juta pound sterling, di samping kapten tim Reece James.

Para pemain tersebut terus menjalani masa istirahat setelah perjalanan panjang mereka bersama timnas Inggris di Piala Dunia, sebelum kembali bergabung dengan tim untuk persiapan musim baru.

Sebelumnya Chelsea meraih kemenangan atas Bromley dengan tiga gol tanpa balas dalam laga uji coba yang digelar tertutup, dengan gol-gol tim dicetak oleh João Pedro, Jimmy-Jay Gittens, dan Emanuel Emegha, sebelum pemain terakhir itu mengalami cedera.