Atletico Madrid merampungkan kesepakatan untuk merekrut pemain asal Kanada, Jonathan David, striker Juventus, pada jam-jam terakhir bursa transfer musim panas.

Langkah ini memperkuat opsi menyerang bagi sang pelatih, Diego Simeone, sekaligus memberikan Julian Alvarez, pemain Argentina itu, seorang partner baru di lini depan.

Juventus secara resmi mengumumkan tercapainya kesepakatan dengan Atletico Madrid terkait kepindahan David dengan status pinjaman gratis hingga 30 Juni 2027.

Kesepakatan ini mencakup hak Atletico untuk membeli kontrak striker Kanada tersebut secara permanen dengan nilai 25 juta euro, dengan pembayaran dilakukan dalam empat tahun keuangan, apabila klub Spanyol itu memutuskan untuk mengaktifkan klausul tersebut.

David bergabung dengan Juventus musim panas lalu melalui transfer gratis, usai kontraknya dengan Lille asal Prancis berakhir, namun ia tidak menampilkan level yang diharapkan selama musim pertamanya di Serie A, dan hanya mampu mencetak 8 gol di berbagai ajang.

Langkah Atletico ini muncul di tengah upaya Simeone mencari opsi tambahan di lini serang, bersamaan dengan berlanjutnya ketidakpastian mengenai masa depan Alvarez, yang menjadi incaran Barcelona.

David berada di puncak daftar buruan Atletico untuk memperkuat lini depan, dengan keinginan klub untuk merampungkan transfer melalui skema yang tidak membebani mereka dengan komitmen finansial besar sejak awal.

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